Убийство журналиста в Турции: в деле наметился новый поворот

Генеральный прокурор Саудовской Аравии признала убийство журналиста Джамаля Хашогги в Турции преднамеренным.

Как сообщает SPA, со ссылкой на государственное информационное агентство королевства, прокуратура получила эту информацию от совместной рабочей группы, которая занимается преступлением.

"Прокуратура получила информацию от турецкой стороны через совместную рабочую группу между Королевством Саудовская Аравия и Турецкой Республикой, которая указывает на то, что подозреваемые в этом инциденте сделали это с преднамеренно", – сказано в сообщении.

Следователи королевства продолжают расследование убийства Хашогги для получения соответствующих фактов и передачи дела в суд.

Напомним, что Хашогги числился без вести пропавшим после того, как вошел в здание консульства в Стамбуле 2 октября. Позже появилась информация, что он мог быть жестоко убит на территории диппредставительства.

Турция заявила, что получила записи убийства с Apple Watch журналиста. В результате власти Саудовской Аравии признали этот факт, однако уточнили, что это произошло во время драки.

Кроме того, правоохранители нашли фрагменты тела журналиста в колодце на территории консульства. Саудовские власти разрешили криминалистам исследовать объект на территории диппредставительства в рамках расследования.

Как сообщал OBOZREVATEL, 24 октября наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бен Салман Аль Сауд заявил, что власти сотрудничают с турецким следствием, чтобы виновные были наказаны.