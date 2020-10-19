Во Франции тысячи людей почтили память убитого из-за карикатур на Мухаммеда учителя. Фото и видео
Во Франции состоялись массовые акции, в ходе которых граждане почтили память учителя истории Самюэля Пати, обезглавленного за демонстрацию ученикам колледжа карикатур на пророка Мухаммеда.
Такие мероприятия прошли на центральных площадях разных городов страны: в Париже, Страсбурге, Марселе, Лионе, Лилле, Тулузе, пишет Le Figaro.
Кроме того, после громкого преступления власти Франции планируют выслать из страны 231 иностранца, которых подозревают в экстремизме. Об этом заявил министр внутренних дел Жеральд Дарманен, передает радиостанция Europe 1.
Уточняется, что вероятные экстремисты были внесены в реестр данных по предупреждению радикализации террористического характера. 180 из них в данный момент находятся в тюрьме, еще 51 человек должен быть задержан в ближайшее время.
На акции памяти убитого возле Тлузского капитолия собрались около 5000 человек, среди них много учителей. Они прикрепили на груди надписи "Я учитель" и держали таблички "Я учитель, я защищаю свободу слова", "Общество в опасности" и другие.
В Париже на акции присутствовали министр внутренних дел Франции Жан Кастекс и мэр города Анн Идальго.
"Вы нас не испугаете. Мы не боимся. Вы не разъедините нас. Мы – это Франция", – написал Кастекс в Twitter.
Vous ne nous faites pas peur.— Jean Castex (@JeanCASTEX) October 18, 2020
Nous n’avons pas peur.
Vous ne nous diviserez pas.
Nous sommes la France ! pic.twitter.com/GjUQo9AePa
Видео массовых акций:
Après les applaudissements, la Marseillaise en hommage à Samuel Paty #toulouse #SamuelPaty pic.twitter.com/XbFTXcmoHq— La Dépêche 31 (@ladepeche31) October 18, 2020
Beaucoup de monde ici place de la #République #SamuelPaty #jesuisprof pic.twitter.com/1of5wg1y4Y— Guillaume Poingt (@guillaumepoingt) October 18, 2020
Plusieurs rassemblements sont organisés en Corse ce dimanche en hommage à Samuel Paty, le professeur assassiné vendredi soir à Conflans-Sainte-Honorine, dans les Yvelines. A Bastia, c'est devant l’inspection académique que la foule s'est réunie pic.twitter.com/G92mFTzzKk— Corse-Matin 📰 (@Corse_Matin) October 18, 2020
Осторожно, 18+!
Как сообщал OBOZREVATEL:
16 октября в городе Конфлан-Сент-Онорин (27 км от Парижа) возле местной школы 18-летний подросток чеченского происхождения, выкрикивая исламистские лозунги, обезглавил человека.
Жертва – учитель истории и географии – показывал своим ученикам карикатуры на Мухаммеда во время урока свободы слова.
Террорист находился на месте преступления, когда его заметили полицейские. Им он угрожал ножом, а затем сбежал. Через некоторое время полицейские обнаружили его в соседнем городе Эраньи и выпустили в подозреваемого несколько пуль. Он скончался от ранений.
Перед убийством учителя преступник опубликовал в Twitter фото его отрезанной головы. Также он обратился к президенту Франции Эммануэлю Макрону, заявив, что "казнил одну из ваших адских гончих, которая посмела принизить Мухаммеда". Аккаунт преступника заблокировали.
Выяснилось, что учителя убил москвич с чеченскими корнями Абдулак Анзоров. Россия "открестилась" от него.