Во Франции тысячи людей почтили память убитого из-за карикатур на Мухаммеда учителя. Фото и видео

Дарья Дурова
Дарья Дурова
Мир
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Убийство учителя под Парижем

Во Франции состоялись массовые акции, в ходе которых граждане почтили память учителя истории Самюэля Пати, обезглавленного за демонстрацию ученикам колледжа карикатур на пророка Мухаммеда.

Такие мероприятия прошли на центральных площадях разных городов страны: в Париже, Страсбурге, Марселе, Лионе, Лилле, Тулузе, пишет Le Figaro.

В воскресенье, 18 октября, на площади Капитолия
Импровизированный мемориал

Кроме того, после громкого преступления власти Франции планируют выслать из страны 231 иностранца, которых подозревают в экстремизме. Об этом заявил министр внутренних дел Жеральд Дарманен, передает радиостанция Europe 1.

Уточняется, что вероятные экстремисты были внесены в реестр данных по предупреждению радикализации террористического характера. 180 из них в данный момент находятся в тюрьме, еще 51 человек должен быть задержан в ближайшее время.

Женщина держит плакат: "Нет проходимцам исламофобии"

На акции памяти убитого возле Тлузского капитолия собрались около 5000 человек, среди них много учителей. Они прикрепили на груди надписи "Я учитель" и держали таблички "Я учитель, я защищаю свободу слова", "Общество в опасности" и другие.

Плакат: "Мы во Франции! А не в Кабуле!"

В Париже на акции присутствовали министр внутренних дел Франции Жан Кастекс и мэр города Анн Идальго.

"Вы нас не испугаете. Мы не боимся. Вы не разъедините нас. Мы – это Франция", – написал Кастекс в Twitter.

Видео массовых акций:

Осторожно, 18+!

Тело убитого учителя в Париже.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • 16 октября в городе Конфлан-Сент-Онорин (27 км от Парижа) возле местной школы 18-летний подросток чеченского происхождения, выкрикивая исламистские лозунги, обезглавил человека.

  • Жертва – учитель истории и географии – показывал своим ученикам карикатуры на Мухаммеда во время урока свободы слова.

  • Террорист находился на месте преступления, когда его заметили полицейские. Им он угрожал ножом, а затем сбежал. Через некоторое время полицейские обнаружили его в соседнем городе Эраньи и выпустили в подозреваемого несколько пуль. Он скончался от ранений.

  • Перед убийством учителя преступник опубликовал в Twitter фото его отрезанной головы. Также он обратился к президенту Франции Эммануэлю Макрону, заявив, что "казнил одну из ваших адских гончих, которая посмела принизить Мухаммеда". Аккаунт преступника заблокировали.

18-летний москвич обезглавил учителя в Париже.
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