Во Франции тысячи людей почтили память убитого из-за карикатур на Мухаммеда учителя. Фото и видео

Во Франции состоялись массовые акции, в ходе которых граждане почтили память учителя истории Самюэля Пати, обезглавленного за демонстрацию ученикам колледжа карикатур на пророка Мухаммеда.

Такие мероприятия прошли на центральных площадях разных городов страны: в Париже, Страсбурге, Марселе, Лионе, Лилле, Тулузе, пишет Le Figaro.

Кроме того, после громкого преступления власти Франции планируют выслать из страны 231 иностранца, которых подозревают в экстремизме. Об этом заявил министр внутренних дел Жеральд Дарманен, передает радиостанция Europe 1.

Уточняется, что вероятные экстремисты были внесены в реестр данных по предупреждению радикализации террористического характера. 180 из них в данный момент находятся в тюрьме, еще 51 человек должен быть задержан в ближайшее время.

На акции памяти убитого возле Тлузского капитолия собрались около 5000 человек, среди них много учителей. Они прикрепили на груди надписи "Я учитель" и держали таблички "Я учитель, я защищаю свободу слова", "Общество в опасности" и другие.

В Париже на акции присутствовали министр внутренних дел Франции Жан Кастекс и мэр города Анн Идальго.

"Вы нас не испугаете. Мы не боимся. Вы не разъедините нас. Мы – это Франция", – написал Кастекс в Twitter.

Vous ne nous faites pas peur.

Nous n’avons pas peur.

Vous ne nous diviserez pas.

Nous sommes la France ! pic.twitter.com/GjUQo9AePa — Jean Castex (@JeanCASTEX) October 18, 2020

Видео массовых акций:

Après les applaudissements, la Marseillaise en hommage à Samuel Paty #toulouse #SamuelPaty pic.twitter.com/XbFTXcmoHq — La Dépêche 31 (@ladepeche31) October 18, 2020

Plusieurs rassemblements sont organisés en Corse ce dimanche en hommage à Samuel Paty, le professeur assassiné vendredi soir à Conflans-Sainte-Honorine, dans les Yvelines. A Bastia, c'est devant l’inspection académique que la foule s'est réunie pic.twitter.com/G92mFTzzKk — Corse-Matin 📰 (@Corse_Matin) October 18, 2020

Осторожно, 18+!

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