Макрон – на церемонии прощания с обезглавленным учителем: мы не откажемся от карикатур!

Учитель истории Самюэль Пати, обезглавленный под Парижем за демонстрацию карикатур на пророка Мухаммеда ученикам колледжа, – лицо Франции в борьбе за свободу.

С таким заявлением на церемонии прощания с убитым выступил президент республики Эммануэль Макрон. Видео речи было обнародовано на Twitter-странице французского лидера. Национальное прощание с 47-летним преподавателем состоялось в почетном дворе Сорбонны, одного из старейших университетов мира.

На церемонию прибыла семья Пати, коллеги-преподаватели, члены правительства, парламентарии, мэр Парижа.

"Самюэль Пати… стал лицом республики, нашего желания разбить террористов… жить как сообщество свободных граждан в нашей стране, нашей решимости продолжать учиться, продолжать преподавать, быть свободными. И мы продолжим, учитель", – сказал Макрон.

Макрон на церемонии прощания Скриншот видео

Он добавил, что каждый сохранил в своем сердце память об учителе, который изменил ход их жизни. "Это учитель, который научил нас читать, считать, доверять себе. Это учитель, открывший нам путь. Сэмюэл Пати был одним из них", – сказал французский глава.

Он подчеркнул, что Франция продолжит защищать свободу и "не откажется от карикатур".

"Мы не откажемся от карикатур, от рисунков, даже если другие отступают", – заверил Макрон.

Самюэль Пати Twitter / Эммануэль Макрон

Выступление президента Франции:

Полная запись трансляции события:

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