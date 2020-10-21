Макрон – на церемонии прощания с обезглавленным учителем: мы не откажемся от карикатур!
Учитель истории Самюэль Пати, обезглавленный под Парижем за демонстрацию карикатур на пророка Мухаммеда ученикам колледжа, – лицо Франции в борьбе за свободу.
С таким заявлением на церемонии прощания с убитым выступил президент республики Эммануэль Макрон. Видео речи было обнародовано на Twitter-странице французского лидера. Национальное прощание с 47-летним преподавателем состоялось в почетном дворе Сорбонны, одного из старейших университетов мира.
На церемонию прибыла семья Пати, коллеги-преподаватели, члены правительства, парламентарии, мэр Парижа.
"Самюэль Пати… стал лицом республики, нашего желания разбить террористов… жить как сообщество свободных граждан в нашей стране, нашей решимости продолжать учиться, продолжать преподавать, быть свободными. И мы продолжим, учитель", – сказал Макрон.
Он добавил, что каждый сохранил в своем сердце память об учителе, который изменил ход их жизни. "Это учитель, который научил нас читать, считать, доверять себе. Это учитель, открывший нам путь. Сэмюэл Пати был одним из них", – сказал французский глава.
Он подчеркнул, что Франция продолжит защищать свободу и "не откажется от карикатур".
"Мы не откажемся от карикатур, от рисунков, даже если другие отступают", – заверил Макрон.
Выступление президента Франции:
Nous continuerons, professeur.— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) October 21, 2020
Nous continuerons ce combat pour la liberté, ce combat pour défendre la République dont vous êtes devenu le visage. pic.twitter.com/0gRe9WIVjJ
Полная запись трансляции события:
EN DIRECT | Hommage national à Samuel Paty.https://t.co/ho46FcK4N0— Élysée (@Elysee) October 21, 2020
Как сообщал OBOZREVATEL:
16 октября в городе Конфлан-Сент-Онорин (27 км от Парижа) возле местной школы 18-летний подросток чеченского происхождения, выкрикивая исламистские лозунги, обезглавил человека.
Жертва – учитель истории и географии – показывал своим ученикам карикатуры на Мухаммеда во время урока свободы слова.
Террорист находился на месте преступления, когда его заметили полицейские. Им он угрожал ножом, а затем сбежал. Через некоторое время полицейские обнаружили его в соседнем городе Эраньи и выпустили в подозреваемого несколько пуль. Он скончался от ранений.
Перед убийством учителя преступник опубликовал в Twitter фото его отрезанной головы. Также он обратился к президенту Франции Эммануэлю Макрону, заявив, что "казнил одну из ваших адских гончих, которая посмела принизить Мухаммеда". Аккаунт преступника заблокировали.
Выяснилось, что учителя убил москвич с чеченскими корнями Абдулак Анзоров. Россия "открестилась" от него.
По данным копов, террорист заплатил студентам деньги в обмен на информацию о своей жертве.
Во Франции 18 октября состоялись массовые акции, на которых граждане почтили память учителя истории Самюэля Пати.