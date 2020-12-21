Убийство ученого, работавшего над вакциной от COVID-19: появились фото с места преступления и подробности

В Санкт-Петербурге задержали подозреваемого в убийстве известного ученого-биолога Александра Каганского.

Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета России. Правоохранители возбудили уголовное дело.

По подозрению в совершении преступления арестован 45-летний знакомый ученого, у которого Каганский гостил.

По предварительным данным, между мужчинами возникла ссора.

По информации Telegram-канала Mash, подозреваемым оказался бывший одноклассник Каганского, медиаменеджер Игорь Иванов. Ученый якобы прилетел в Санкт-Петербург, чтобы навестить могилы родителей, и остановился на квартире у товарища.

Задержанный заявил, что не виноват в преступлении, а ученый на самом деле совершил самоубийство.

По информации РИА Новости, консьержка дома, где случилась трагедия, рассказала, что Иванов был тихим соседом.

Незадолго до убийства его мать уехала из города – и в квартире, по всей вероятности, остались только хозяин и сам ученый.

Полиция запросила видео с камер наблюдения у подъезда, но, по словам консьержки, место происшествия туда не попало – мужчина упал на куст у подъезда.

Каганский много лет работал в университетах в Петербурге, Вашингтоне и Эдинбурге. Он занимался поисками лекарства от рака и плотно общался со светилами мировой науки. В Россию Каганский прилетел из Великобритании, где работал заведующим лабораторией синтетической эпигенетики Эдинбургского университета и занимался разработкой вакцины от COVID-19.

Дом, где произошла трагедия РИА Новости

Каганский упал на куст РИА Новости

Дверь квартиры, в которой остановился Каганский РИА Новости

Подозреваемый был одноклассником Каганского Telegram-канал Mash

Как сообщал OBOZREVATEL, в Санкт-Петербурге (Россия) 20 декабря всемирно известный ученый Александр Каганский выпал из окна на 14 этаже. На теле полураздетого мужчины обнаружили признаки насильственной смерти.