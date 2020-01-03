Убийство Сулеймани: появился список жертв среди его окружения

Во время убийства иранского генерала генерала Касема Сулеймани в Ираке погибли еще семь человек из его близкого окружения.

Полный поименный список жертв авиаудара, совершенного США, опубликовал иракский телеканал Al Ghadeer. Журналисты уточнили, что взрыв произошел после атаки американского УБЛА при возвращении Сулеймани из Дамаска. Его самолет Sham Wings приземлился в 23:00 2 января в аэропорту Багдада.

Касем Сулеймани Википедия

Абу Махди аль-Мухандис, заместитель главы "Хашд Шааби", который встречал Сулеймани в аэропорту. Касем Сулеймани, командующий иранским спецподразделением "аль-Кудс". Самер Абделла, шурин убитого в 2008 году одного из основателей "Хизбаллы" Имада Мугния. Зять Касема Сулеймани. Мухаммад Реда аль-Джабари, начальник протокола "Хашд Шааби" в аэропорту. Хасан Абдель Хади, член "Хашд Шааби". Мухаммад аш-Шибани, член "Хашд Шааби". Хейдар Али, член "Хашд Шааби".

Также появилась информация о том, что утечка информации о прибытии Касема Сулеймани скорее всего произошла со стороны иракцев. Удар по колонне, в которой двигался иранский генерал, был нанесен уже после того, как она отъехала от терминала и была уже возле внешнего КПП. Похороны Сулеймани состоятся утром 4 января.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал