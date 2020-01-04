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5 января • обновлено в 00:44
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Третья мировая война? Ажиотаж в сети после ликвидации Сулеймани стал мемом и обвалил сайты

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После убийства иранского генерала Касема Сулеймани в США обрушился сайт воинского учёта Selective Service System.

Причиной ажиотажа стали сообщения в СМИ и соцсетях о возможных последствиях операции американских военных.

На своей Twitter-странице служба воинского учета объяснила сбой "массовым потоком поступающей дезинформации" и возникшим вследствие этого серьезным давлением на трафик. Проблему пообещали решить в течение дня.

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Сулеймани и Трамп

Коллаж

На Selective Service System обязаны регистрироваться все американцы в возрасте от 18 до 25 лет, подлежащие призыву в случае объявления мобилизации. На этом сайте граждане также смогут узнать о том, попали они под призыв или нет.

Добавим, что армия в Штатах комплектуется из контрактников. Тем не менее некоторые категории могут призвать на службу.

"В случае чрезвычайной ситуации Конгресс должен будет принять соответствующий закон, который затем должен подписать президент", – напомнили в ведомстве.

Третья мировая война? Ажиотаж в сети после ликвидации Сулеймани стал мемом и обвалил сайты

Кроме того, хештег #WWIII ("третья мировая война") резко выбился в топ соцсети Twitter. Пользователи массово высказывают свои опасения глобальной войны и обсуждают возможное развитие событий. В соцсети также появилось множество постов шутливого характера на эту тему.

"Третий день года, и мы находимся на грани Третьей мировой войны?"

"Я прохлаждаюсь в своей стране третьего мира, пока идет Третья мировая война".

"Мой мозг запутался в том, следует ли ему беспокоиться о том, что Третья мировая война находится в тренде на третий день десятилетия, или продолжать смеяться над связанными с ней мемами".

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Автор
Богдана Васильченко
Темы
Конфликт США и Ирана Убийство генерала Сулеймани
Место
США
Теги
призыв Twitter мемы соцсети
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