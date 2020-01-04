Третья мировая война? Ажиотаж в сети после ликвидации Сулеймани стал мемом и обвалил сайты

После убийства иранского генерала Касема Сулеймани в США обрушился сайт воинского учёта Selective Service System.

Причиной ажиотажа стали сообщения в СМИ и соцсетях о возможных последствиях операции американских военных.

На своей Twitter-странице служба воинского учета объяснила сбой "массовым потоком поступающей дезинформации" и возникшим вследствие этого серьезным давлением на трафик. Проблему пообещали решить в течение дня.

Сулеймани и Трамп Коллаж

На Selective Service System обязаны регистрироваться все американцы в возрасте от 18 до 25 лет, подлежащие призыву в случае объявления мобилизации. На этом сайте граждане также смогут узнать о том, попали они под призыв или нет.

Добавим, что армия в Штатах комплектуется из контрактников. Тем не менее некоторые категории могут призвать на службу.

"В случае чрезвычайной ситуации Конгресс должен будет принять соответствующий закон, который затем должен подписать президент", – напомнили в ведомстве.

Кроме того, хештег #WWIII ("третья мировая война") резко выбился в топ соцсети Twitter. Пользователи массово высказывают свои опасения глобальной войны и обсуждают возможное развитие событий. В соцсети также появилось множество постов шутливого характера на эту тему.

"Третий день года, и мы находимся на грани Третьей мировой войны?"

Third day of 2020 and we’re on the brink of World War 3?? pic.twitter.com/YT04A7dpGC — 𝔰к🥺 (@Shxhryar) January 3, 2020

"Я прохлаждаюсь в своей стране третьего мира, пока идет Третья мировая война".

Me chilling in my third world country while World War Three goes down pic.twitter.com/9ni8XaQRlV — ياسمين (@youngtragedi) January 3, 2020

Я : *заказываю свой первый нормальный компьютер*

Трамп : #WWIII?

Я : pic.twitter.com/9Ywu2neLxF — Аркадий Орк (@Arkalion5) January 4, 2020

Все в новогоднюю ночь:

Ну, начало нового десятилетия, не подведи, пусть этот год будет хорошим. Мир во всём мире, будем бороться с изменением климата и т.д.



3 января:

Ну что, третья мировая?



#WWIII pic.twitter.com/KKfXPEMwmx — Hleb Liapeika (Gleb Lepeyko) (@glepeyko) January 3, 2020

когда бесконечно ноешь по поводу бесснежной зимы, а получаешь ЯДЕРНУЮ

#WWIII pic.twitter.com/aufH9MMwGn — белая кисгендерная женщина (@ComeOnDudette) January 3, 2020

"Мой мозг запутался в том, следует ли ему беспокоиться о том, что Третья мировая война находится в тренде на третий день десятилетия, или продолжать смеяться над связанными с ней мемами".

My brain confused on whether it should be concerned about World War 3 being on trending on the third day of the decade or continue laughing at the memes that are following it: pic.twitter.com/7jAjnpimFb — Alomolomo (@Alomolomo1) January 3, 2020

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