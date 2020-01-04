Третья мировая война? Ажиотаж в сети после ликвидации Сулеймани стал мемом и обвалил сайты

После убийства иранского генерала Касема Сулеймани в США обрушился сайт воинского учёта Selective Service System.
Причиной ажиотажа стали сообщения в СМИ и соцсетях о возможных последствиях операции американских военных.
На своей Twitter-странице служба воинского учета объяснила сбой "массовым потоком поступающей дезинформации" и возникшим вследствие этого серьезным давлением на трафик. Проблему пообещали решить в течение дня.
Сулеймани и Трамп
Коллаж
На Selective Service System обязаны регистрироваться все американцы в возрасте от 18 до 25 лет, подлежащие призыву в случае объявления мобилизации. На этом сайте граждане также смогут узнать о том, попали они под призыв или нет.
Добавим, что армия в Штатах комплектуется из контрактников. Тем не менее некоторые категории могут призвать на службу.
"В случае чрезвычайной ситуации Конгресс должен будет принять соответствующий закон, который затем должен подписать президент", – напомнили в ведомстве.
Кроме того, хештег #WWIII ("третья мировая война") резко выбился в топ соцсети Twitter. Пользователи массово высказывают свои опасения глобальной войны и обсуждают возможное развитие событий. В соцсети также появилось множество постов шутливого характера на эту тему.
"Третий день года, и мы находимся на грани Третьей мировой войны?"
Third day of 2020 and we’re on the brink of World War 3?? pic.twitter.com/YT04A7dpGC— 𝔰к🥺 (@Shxhryar) January 3, 2020
"Я прохлаждаюсь в своей стране третьего мира, пока идет Третья мировая война".
Me chilling in my third world country while World War Three goes down pic.twitter.com/9ni8XaQRlV— ياسمين (@youngtragedi) January 3, 2020
Я : *заказываю свой первый нормальный компьютер*— Аркадий Орк (@Arkalion5) January 4, 2020
Трамп : #WWIII?
Я : pic.twitter.com/9Ywu2neLxF
Все в новогоднюю ночь:— Hleb Liapeika (Gleb Lepeyko) (@glepeyko) January 3, 2020
Ну, начало нового десятилетия, не подведи, пусть этот год будет хорошим. Мир во всём мире, будем бороться с изменением климата и т.д.
3 января:
Ну что, третья мировая?
#WWIII pic.twitter.com/KKfXPEMwmx
когда бесконечно ноешь по поводу бесснежной зимы, а получаешь ЯДЕРНУЮ— белая кисгендерная женщина (@ComeOnDudette) January 3, 2020
#WWIII pic.twitter.com/aufH9MMwGn
"Мой мозг запутался в том, следует ли ему беспокоиться о том, что Третья мировая война находится в тренде на третий день десятилетия, или продолжать смеяться над связанными с ней мемами".
My brain confused on whether it should be concerned about World War 3 being on trending on the third day of the decade or continue laughing at the memes that are following it: pic.twitter.com/7jAjnpimFb— Alomolomo (@Alomolomo1) January 3, 2020
Как сообщал OBOZREVATEL:
В результате воздушного удара США по международному аэропорту Багдада (Ирак) в ночь на пятницу, 3 января, погиб генерал Корпуса стражей Исламской революции Ирана (КСИР) Касем Сулеймани.
В сеть попало видео с места его ликвидации.
Генерал прибыл в Ирак для встречи с представителями проиранского вооруженного формирования "Аль-Хашд аш-Шаби".
Во время убийства Сулеймани в Ираке погибли еще семь человек из его близкого окружения.
Предполагается, что для ликвидации была использована ракета типа AGM-114 Hellfire, выпущенная с беспилотника MQ-9 Reaper.
Генерал, вероятно, был в Москве и встречался с президентом России Владимиром Путиным.
В сети также всплыло видео, на котором Сулеймани угрожал американскому президенту Дональду Трампу.
Постпред Ирана в ООН Маджид Тахт-Раванчи сравнил убийство войсками США генерала с объявлением войны.
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