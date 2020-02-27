С подачи Кремля в России "тормозят" расследование убийства оппозиционера Бориса Немцова, который 5 лет назад был демонстративно застрелен в центре Москвы.

Такое мнение высказал в эфире ObozTV Вадим Прохоров, адвокат дочери Бориса Немцова. По его словам, убийство Немцова не расследуется должным образом, хотя "ясно, что оно было политическим".

"Очевидно, что это с подачи первого лица страны (президента Владимира Путина. – Ред.), который не заинтересован в надлежащем расследовании данного убийства", – отметил он.

"Я склонен согласиться с тем, откуда "растут ноги". Из Кремля, а в том числе из Грозного, которое является наиболее "боевым" андроидом при Кремле", – прокомментировал Прохоров.

Он пояснил, что Кремль использует власти Чечни "для выполнения самых грязных функций".

"Мое мнение, что нити точно ведут как минимум к Кадырову. Тут вообще никаких сомнений нет. Но и он не допрошен в рамках этого дела. Что касается самого Кадырова, то он в какой-то мере, наверное, может действовать самостоятельно. Но я думаю, что вряд ли в части убийства в центре Москвы ведущего российского оппозиционера. Вот это весьма сомнительно", – сказал юрист.

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По его мнению, расследование в любом случае необходимо вести пошагово, как в любом "обычном", неполитическом уголовном процессе. Однако и здесь возникают трудности, признал он.

"Точно надо провести расследование и в отношении ближайшего московского друга Кадырова, Виктора Золотова. Кстати сказать, очень близкого к Путину человека и многолетнего начальника его стражи, а ныне начальника Росгвардии, которая разгоняет протестующих в Москве с помощью дубинок и очень боится летящих бумажных стаканчиков. Т.е. это все сплетается в один клубок", – добавил Прохоров.

Также он посоветовал обратить внимания на показания Ахмеда Закаева, которые ему удалось приобщить к делу 1,5 года назад.

"Это все необходимо расследовать. Но при данном политическом режиме, конечно, об этом говорить очень сложно", – констатировал адвокат.

Борис Немцов был убит 27 февраля 2015 года двумя выстрелами в спину gazeta.ru

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