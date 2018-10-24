Убийство Хашогги в Турции: саудовские власти пошли на уступки

Власти Саудовской Аравии разрешили турецкой полиции проверить колодец в саду генерального консульства в Стамбуле, в котором нашли фрагменты тела журналиста Джамаля Хашогги.

Об этом сообщил журналист турецкого издания "Дейли сабах" Раджип Сойлу, передает "Интерфакс-Украина". Отмечается, что изначально власти беспричинно отказали на запрос полицейских.

"Власти Саудовской Аравии разрешили турецкой полиции осмотреть колодец на территории саудовского генконсульства в рамках расследования гибели Джамаля Хашогги", - рассказал журналист.

Следователи-криминалисты ранее обыскали место жительства генконсула Саудовской Аравии Мухаммеда Утайби, но ничего не нашли. Потому 22 октября турецкая полиция запросила у Эр-Рияда разрешение на осмотр машины генконсульства, которую оставили на парковке.

Саудовские власти разрешили провести инспекцию на следующий день. В частности, в авто нашли чемоданы с одеждой. Вещи направили на экспертизу ДНК.

Напомним, что Хашогги числился без вести пропавшим после того, как вошел в здание консульства в Стамбуле 2 октября.

Позже появилась информация, что он мог быть жестоко убит на территории диппредставительства. Турция заявила, что получила записи убийства с Apple Watch журналиста. В результате власти Саудовской Аравии признали этот факт, однако уточнили, что это произошло во время драки. В течение двух недель они отвергали обвинения.

Как сообщал OBOZREVATEL, в СМИ также появилась информация, что журналиста изначально собирались удерживать в безопасном месте.