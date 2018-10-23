''Тело нашли в колодце'': вокруг убийства Хашогги разгорелся скандал

Фрагменты тела журналиста из Саудовской Аравии Джамаля Хашогги, который был убит в консульстве страны в турецком Стамбуле, было найдено в колодце близ резиденции генконсула.

Об этом заявил лидер оппозиционной турецкой партии "Родина" Догу Перинчека, пишет Haberler.

Позднее с заявлением выступил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Он считает, что убийство Хашогги было спланированным, передает "Анадолу". Однако, по его словам, тело журналиста не было найдено.

"Джемаль Хашогги стал жертвой зверского преступления. Об этом говорят данные следствия по делу об убийстве журналиста", - сказал он.

Президент рассказал, что накануне убийства две группы лиц, причастных к преступлению, посетили генконсульство в Стамбуле, Белградский лес и район Ялова.

Всего, по его словам, в деле фигурируют 18 подозреваемых.

Эрдоган заверил, что Турция продолжит расследовать убийство Хашогги. Он также обратился к королю Саудовской Аравии, попросив, чтобы суд над подозреваемыми проходил в Стамбуле.

Турецкий лидер подчеркнул, что поскольку речь идет о политически мотивированном преступлении, то к ответственности должны быть привлечены и его соучастники в за пределами Турции.

"Если саудовская сторона утверждает, что тело Хашогги было передано соучастнику преступления в Турции, то нужно раскрыть личность этого преступника. Эр-Рияд обязан назвать его имя", - подчеркнул Эрдоган.

Также он заявил, что на фоне преступления, актуализировалась необходимость пересмотра Венской конвенции о консульских сношениях.

В свою очередь глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара не передавала какой-либо стране улики, собранные в ходе следствия по делу журналиста, однако не исключил обмена информацией на уровне разведслужб.

Напомним, Хашогги числился без вести пропавшим после того, как вошел в здание консульства в Стамбуле 2 октября.

Позже появилась информация, что он мог быть жестоко убит на территории диппредставительства. Турция заявила, что получила записи убийства с Apple Watch журналиста.

В результате власти Саудовской Аравии признали, что Хашогги был убит, но во время драки. В течение двух недель они отвергали эти обвинения.