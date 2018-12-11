Убийство Хашогги: раскрылись неизвестные факты о принце Саудовской Аравии

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман аль-Сауд, которого подозревают в причастности к убийству журналиста Джамаля Хашогги, с детства был очень избалованным, ему позволялось все.

Об этом рассказал сотрудник Арабской службы BBC Рашид Секкай, который в середине 1990-х годов учил юного принца английскому языку, передает ВВС.

"Мухаммеду было интереснее проводить время с охраной дворца, чем сидеть на моих уроках. Как самому старшему из детей, ему разрешалось делать все, что заблагорассудится", — вспоминает он.

Мухаммед ибн Салман аль-Сауд "Радио Свобода"

При этом учитель рассказал, что в какой-то момент был неприятно удивлен, ведь оказалось, что за ним велась слежка. После этого он чувствовал себя некомфортно на уроках.

"Я довольно быстро сблизился с Мухаммедом, его родственниками. Несмотря на то, что моими учениками были принцы, которые росли в роскоши, на уроках они вели себя как обычные дети — им было интересно учиться, но не терпелось играть", — заявил Секкай.

Рашид Секкай у школы "Аль-Анджали" в Джидде ВВС

По его словам, сейчас, глядя на шаги принца на политической арене, он вспоминает то время, как самое удивительное.

Как сообщал OBOZREVATEL, Джамаль Хашогги – колумнист американского издания The Washington Post, который выступал с критикой саудовского правительства и принца Мухаммеда. Он числился без вести пропавшим после того, как вошел в здание консульства в Стамбуле 2 октября. Позже появилась информация, что он был жестоко убит на территории диппредставительства.

Изначально предполагали, что расчлененное тело Хашогги могло быть вывезено из Турции в чемоданах. Позже правоохранители нашли фрагменты тела журналиста в колодце на территории консульства. А телеканал CNN, со ссылкой на собственные источники, опубликовал последние слова Хашогги .

В ЦРУ уверены, что именно принц Саудовской Аравии отдал приказ о ликвидации неугодного оппозиционера. Сенаторы США поддерживают мнение Управления, называя принца Мохаммеда бин Салмана "сумасшедшим" и "опасным".