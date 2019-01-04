Убийство Хашогги: дело сдвинулось с ''мертвой точки''

В Саудовской Аравии стартовал судебный процесс по делу о кровавом убийстве журналиста Джамаля Хашогги.
Перед судом предстали 11 обвиняемых в убийстве журналиста. Для пятерых из них прокуратура потребовала смертной казни, передает ВВС.
В США предполагают, что за убийством стоит наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман. В Саудовской Аравии это отвергают.
Джамаль Хашогги
Вести.ру
Кроме того, Саудовская Аравия отклонила просьбу Турции о выдаче 18 подозреваемых для суда, в том числе 15 предполагаемых агентов, которые, по ее словам, вылетели в Стамбул для совершения убийства.
Адвокаты защиты запросили копию обвинительного заключения и время для его рассмотрения. Дата следующего слушания не была назначена.
Как сообщал OBOZREVATEL:
2 октября колумнист The Washington Post, выступавший с критикой саудовского правительства и наследного принца Мохаммеда, пропал в Турции после того, как вошел в здание саудовского консульства в Стамбуле. Позже выяснилось, что он был жестоко убит на территории диппредставительства.
Турция получила запись убийства с Apple Watch Хашогги. Правоохранители нашли фрагменты его тела в колодце на территории консульства.
В результате власти Саудовской Аравии признали преступление. 24 октября наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бен Салман Аль Сауд заявил, что власти сотрудничают с турецким следствием, чтобы виновные были наказаны.
В ЦРУ уверены, что именно принц Саудовской Аравии отдал приказ о ликвидации неугодного оппозиционера.