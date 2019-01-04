МоваЯзык
Регистрация
ПолитикаЭкономика

/Новости мира

Убийство Хашогги: дело сдвинулось с ''мертвой точки''

919Читать материал на украинском

В Саудовской Аравии стартовал судебный процесс по делу о кровавом убийстве журналиста Джамаля Хашогги.

Перед судом предстали 11 обвиняемых в убийстве журналиста. Для пятерых из них прокуратура потребовала смертной казни, передает ВВС.

В США предполагают, что за убийством стоит наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман. В Саудовской Аравии это отвергают.

Новости
Убийство журналиста Хашогги: Турция пошла на радикальные меры

Джамаль Хашогги

Джамаль Хашогги

Вести.ру

Кроме того, Саудовская Аравия отклонила просьбу Турции о выдаче 18 подозреваемых для суда, в том числе 15 предполагаемых агентов, которые, по ее словам, вылетели в Стамбул для совершения убийства.

Адвокаты защиты запросили копию обвинительного заключения и время для его рассмотрения. Дата следующего слушания не была назначена.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Место
Саудовская Аравия
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
2
Интересно
1
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги