Убийство Хашогги: дело сдвинулось с ''мертвой точки''

В Саудовской Аравии стартовал судебный процесс по делу о кровавом убийстве журналиста Джамаля Хашогги.

Перед судом предстали 11 обвиняемых в убийстве журналиста. Для пятерых из них прокуратура потребовала смертной казни, передает ВВС.

В США предполагают, что за убийством стоит наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман. В Саудовской Аравии это отвергают.

Джамаль Хашогги Вести.ру

Кроме того, Саудовская Аравия отклонила просьбу Турции о выдаче 18 подозреваемых для суда, в том числе 15 предполагаемых агентов, которые, по ее словам, вылетели в Стамбул для совершения убийства.

Адвокаты защиты запросили копию обвинительного заключения и время для его рассмотрения. Дата следующего слушания не была назначена.

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