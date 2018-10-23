Злодеяние в Солсбери и убийство Хашкаджи, судя по всему, события похожего типа: расправа над оппонентами на иностранной территории при поддержке государства. Дикость методов исполнения должна направить наводящее ужас предупреждение каждому покинувшему страну журналисту или тем, кто осмеливается противостоять режиму.

Убийство Хашкаджи было намеренным, а не случайным. Его цель, помимо прочегонаправить послание потенциальным недоброжелателям, которые живут за рубежом и думают, что находятся под защитой. Кем бы вы ни были, где бы вы ни были, мы способны вас достать, и нас не волнует, под чьей защитой, как вам кажется, вы находитесь.

Но западная общественность не должна дать этой схеме стать шаблонной, - приводит перевод Іnterfax. Мы не можем просто позволить этому случиться. Отношения Великобритании с Россией и Саудовской Аравией разные, но это не должно повлиять на характер реакции Запада.

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Великобритания и США должны повести за собой другие страны в том, чтобы привлечь к ответственности Саудовскую Аравию должным образом. Тело (Хашкаджи) должно быть обнаружено. Аудиозапись убийства, которая, как говорят, есть в распоряжении турецких властей, если она существует, должна быть обнародована... Британия должна подготовить санкции против тех, кто виновен в совершении или одобрении жестокого убийства этого журналиста.

Сейчас, на фоне происходящих событий самое время оказать давление на Саудовскую Аравию в том, чтобы положить конец войне в Йемене, учитывая нарастающую гуманитарную катастрофу в этой стране. Наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду бен Салману Аль Сауду, в котором на Западе видят потенциал реформатора королевства, нужно поддержать выдвинутое спецспосланником ООН по Йемену Мартином Гриффитсом предложение дать повстанцам-хуситам долю влияния в правительстве и избавить Йемен от влияния Ирана.