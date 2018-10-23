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Борис Джонсон
Борис Джонсон
Экс-министр иностранных дел ВеликобританииВсе статьи автора

Убийство Хашкаджи было намеренным

2.3т

Злодеяние в Солсбери и убийство Хашкаджи, судя по всему, события похожего типа: расправа над оппонентами на иностранной территории при поддержке государства. Дикость методов исполнения должна направить наводящее ужас предупреждение каждому покинувшему страну журналисту или тем, кто осмеливается противостоять режиму.

Убийство Хашкаджи было намеренным, а не случайным. Его цель, помимо прочегонаправить послание потенциальным недоброжелателям, которые живут за рубежом и думают, что находятся под защитой. Кем бы вы ни были, где бы вы ни были, мы способны вас достать, и нас не волнует, под чьей защитой, как вам кажется, вы находитесь.

Но западная общественность не должна дать этой схеме стать шаблонной, - приводит перевод Іnterfax. Мы не можем просто позволить этому случиться. Отношения Великобритании с Россией и Саудовской Аравией разные, но это не должно повлиять на характер реакции Запада.

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Великобритания и США должны повести за собой другие страны в том, чтобы привлечь к ответственности Саудовскую Аравию должным образом. Тело (Хашкаджи) должно быть обнаружено. Аудиозапись убийства, которая, как говорят, есть в распоряжении турецких властей, если она существует, должна быть обнародована... Британия должна подготовить санкции против тех, кто виновен в совершении или одобрении жестокого убийства этого журналиста.

Сейчас, на фоне происходящих событий самое время оказать давление на Саудовскую Аравию в том, чтобы положить конец войне в Йемене, учитывая нарастающую гуманитарную катастрофу в этой стране. Наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду бен Салману Аль Сауду, в котором на Западе видят потенциал реформатора королевства, нужно поддержать выдвинутое спецспосланником ООН по Йемену Мартином Гриффитсом предложение дать повстанцам-хуситам долю влияния в правительстве и избавить Йемен от влияния Ирана.

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Автор
Борис ДжонсонБорис Джонсон
Место
Саудовская Аравия
Объект
убийство
Источник
Источник:www.interfax.ru
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Filonoff Dmitry
Filonoff Dmitry
Трамп же сказал, что всё случайно вышло, Боря просто не в курсе. Саудовский посол был в настроении, и ретиво размахивал шоблей, когда в кабинет всунул башку этот Хашкаджи. Вжик, и до свиданьица! Просто день был не его...:)
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Проходил мимо
Проходил мимо
Трамп уже высказался, он якобы доверяет службам СА которые сказали что журналист погиб случайно в ходе якобы драки. А по факту его жаба душит терять больше 100 млрд $. Вот это и показывает его настоящую суть и двойные стандарты штатов.
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Проходил мимо
Проходил мимо
Zloy Valdemar, Извини, я твой недоязык не понимаю.
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