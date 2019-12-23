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23 декабря • обновлено в 10:00
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Убийство Хангошвили: Германия нашла громкие доказательства причастности России

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В Германии у следствия по делу убийства активиста и бывшего полевого командира Зелимхана Хангошвили появились доказательства о причастности к преступлению российских спецслужб.

Об этом пишет Der Spiegel, со ссылкой на отчет немецкого генерального прокурора.

"Как следует из отчета генерального прокурора, следователи считают, что только с поддержкой государства подозреваемый мог получить фальшивые документы. Несколько деталей из информации о россиянине указывают на его связь с разведывательными службами", – говорится в публикации.

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В ходе расследования полиция Берлина изучали татуировки на теле Хангошвили, и пришли к выводу, что они характерны для бойцов российских спецподразделений, нежели преступных группировок.

Также Генеральная прокуратура Германии считает, что убийство не могло быть совершенно без местных сообщников.

Убийство Хангошвили

Убийство Хангошвили

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Автор
Тимур Григоренко
Место
Германия
Тег
убийство
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