Убийство Хангошвили: Германия нашла громкие доказательства причастности России

В Германии у следствия по делу убийства активиста и бывшего полевого командира Зелимхана Хангошвили появились доказательства о причастности к преступлению российских спецслужб.

Об этом пишет Der Spiegel, со ссылкой на отчет немецкого генерального прокурора.

"Как следует из отчета генерального прокурора, следователи считают, что только с поддержкой государства подозреваемый мог получить фальшивые документы. Несколько деталей из информации о россиянине указывают на его связь с разведывательными службами", – говорится в публикации.

В ходе расследования полиция Берлина изучали татуировки на теле Хангошвили, и пришли к выводу, что они характерны для бойцов российских спецподразделений, нежели преступных группировок.

Также Генеральная прокуратура Германии считает, что убийство не могло быть совершенно без местных сообщников.

Убийство Хангошвили

Как сообщал OBOZREVATEL:

40-летнего Зелимхана Хангошвили убили в центре Берлина 23 августа. В парке Кляйнер Тиргартен к нему на велосипеде подъехал мужчина и дважды выстрелил в голову, после чего быстро уехал прочь.

Расследование громкого убийства активиста и бывшего полевого командира Зелимхана Хангошвили в Берлине взяла на себя Федеральная прокуратура Германии.

Канцлер Германии Ангела Меркель раскритиковала Россию за недостаточную помощь в расследовании убийства гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили.

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