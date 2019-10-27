Убийство главаря ИГИЛ: появилось первое официальное подтверждение

Действия военных США во время спецоперации по устранению лидера "Исламского государства" Абу Бакра аль-Багдади координировались с военным руководством Турции.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Турции. По данным ведомства, силовики обменивались информацией во время операции.

Абу Бакр аль-Багдади newsweek.com

"До начала вчерашней операции США в провинции Идлиб, Сирия, состоялся обмен информацией и координация между военными властями обеих стран", – говорится в сообщении.

Отметим, что издание Newsweek со ссылкой на представителей Министерства обороны США и Белого дома сообщило, что американские военнослужащие в Сирии провели спецоперацию, в результате которой Абу Бакр аль-Багдади был убит. Официально эту информацию пока не подтвердили.

Обозреватель газеты The Washington Post Джош Рогин также предположил, что сообщение Трампа может иметь отношение к операции в Сирии.

"Похоже, это связано с рейдом в северном Идлибе, Сирия, где силы возглавляемой США коалиции, преследовали особо важную террористическую цель. Пока нет подтверждения, но ходят слухи, что это может быть Багдади", — написал Рогин в Twitter.

— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 27, 2019

Напомним, ранее OBOZREVATEL сообщал, как Дональд Трамп 23 октября, озвучил свою позицию по поводу военных действий Турции в Сирии и заявил, что Турция пообещала на постоянной основе прекратить огонь.

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