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3 января • обновлено в 12:15
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Убийство генерала в Ираке: стало известно, зачем Сулеймани прибыл в Багдад

4.7т
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Генерал Корпуса стражей Исламской революции Ирана (КСИР) Касем Сулеймани, который был убит в результате воздушного удара США в аэропорту Багдад, прибыл в Ирак для встречи с представителями проиранского вооруженного формирования "Аль-Хашд аш-Шаби".

Касем Сулеймани

Касем Сулеймани

AP

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Об этом сообщает агентство AFP. При этом, по данным иранского государственного телеканала IRINN вскоре после налета, в результате авиаудара погиб также заместитель главы шиитского движения "Аль-Хашд аш-Шааби" Абу Махди аль-Мухандис. Кроме того, в числе погибших был Мухаммед аль-Джабири - руководитель управления общественных связей "Аль-Хашд аш-Шааби".

Всего после воздушного налета погибло 8 человек.

Как сообщалOBOZREVATEL:

  • В результате воздушного удара США по международному аэропорту Багдада (Ирак) в ночь на пятницу, 3 января, погиб генерал Корпуса стражей Исламской революции Ирана (КСИР) Сулеймани.

  • В сеть попало видео с места ликвидации Сулеймани в багдадском аэропорту.

  • Министр обороны Израиля созвал экстренное совещание после убийства генерала Корпуса стражей Исламской революции Ирана.

  • По словам американского сенатора Криса Мерфи, ликвидация Сулеймани может стать причиной большой войны на Ближнем Востоке.

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Автор
Светлана Гудкова Светлана Гудкова
Тема
Убийство генерала Сулеймани
Персона
Касем Сулеймани
Место
Ирак
Теги
война убийство
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Комментарии
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zhukov vanya
zhukov vanya
Хорошо,что от одного остались только мощи.
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zhukov vanya
zhukov vanya
Снова здорова,не путайте свою страну с Украиной,это у вас прибежище всех подонков Мира.
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Наконец-то сообщена цель его приезда. Но тогда вопрос Если он прилетел с враждебными намерениями, то как его пустили в страну? Или там по факту нет государства и это неуправляемая территория с неконтролируемыми границами? Похоже из Украины делают такую же территорию.
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Пети Moщи, Нет, ещё в процессе. Будет сделано после продажи земли.
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Пети Moщи
Пети Moщи
Pavlov Pavel, в смысле делают? Давно уже все сделано.
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