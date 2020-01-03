Убийство генерала в Ираке: стало известно, зачем Сулеймани прибыл в Багдад

Генерал Корпуса стражей Исламской революции Ирана (КСИР) Касем Сулеймани, который был убит в результате воздушного удара США в аэропорту Багдад, прибыл в Ирак для встречи с представителями проиранского вооруженного формирования "Аль-Хашд аш-Шаби".

Касем Сулеймани AP

Об этом сообщает агентство AFP. При этом, по данным иранского государственного телеканала IRINN вскоре после налета, в результате авиаудара погиб также заместитель главы шиитского движения "Аль-Хашд аш-Шааби" Абу Махди аль-Мухандис. Кроме того, в числе погибших был Мухаммед аль-Джабири - руководитель управления общественных связей "Аль-Хашд аш-Шааби".

Всего после воздушного налета погибло 8 человек.

Как сообщалOBOZREVATEL:

В результате воздушного удара США по международному аэропорту Багдада (Ирак) в ночь на пятницу, 3 января, погиб генерал Корпуса стражей Исламской революции Ирана (КСИР) Сулеймани.

В сеть попало видео с места ликвидации Сулеймани в багдадском аэропорту.

Министр обороны Израиля созвал экстренное совещание после убийства генерала Корпуса стражей Исламской революции Ирана.

По словам американского сенатора Криса Мерфи, ликвидация Сулеймани может стать причиной большой войны на Ближнем Востоке.

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