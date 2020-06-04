Убийство Джорджа Флойда в США: петиция за наказание копов установила рекорд

Онлайн-петиция с требованием наказать копов из США за жестокое задержание афроамериканца Джорджа Флойда, что привело к его смерти, собрала 15 миллионов подписей.

Это стало рекордом для платформы Change.org, где было размещено соответствующее заявление. Об этом сообщает Forbes.

Автором петиции стала 15-летняя жительница штата Орегон по имени Келлен. По ее словам, так люди пытаются привлечь внимание мэра города Миннеаполиса в штате Миссури Джейкоба Фрея, а также окружного прокурора Майка Фримена.

По мнению активистов, чиновники должны повлиять на увольнение офицеров, "вовлеченных в эту отвратительную ситуацию".

"И немедленно предъявить им обвинения", – говорится в петиции.

Она появилась на Change.org 27 мая. Уже к 30 мая заявление набрало 5,8 миллиона подписей и, как заявили администраторы веб-платформы, стала самой популярной в ее истории.

Как сообщал OBOZREVATEL, 3 июня в США продолжились протесты и беспорядки, начавшиеся из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда после задержания копами. Акции вспыхнули и в других странах, всего погибло по меньшей мере 13 человек.

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