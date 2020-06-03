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4 июня • обновлено в 01:47
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Убившего Джорджа Флойда копа хотят посадить на 40 лет

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Бывшему полицейскому из США Дереку Чавену, который при задержании афроамериканца Джорджа Флойда придушил его коленом, ужесточили обвинение.

В среду, 3 июня, мужчину обвинили в убийстве второй степени (по законам штата Миннесота ему грозит до 40 лет), передает CNN.

Дерек Чавен

Дерек Чавен

Коллаж

Ранее ему было предъявлено обвинение в убийстве третьей степени и непредумышленном убийстве второй степени. Чавен почти девять минут прижимал американца к асфальту, хотя тот говорил, что не может дышать.

Троих коллег Чавена, которых уволили после смерти задержанного, обвинили в пособничестве и подстрекательстве к убийству. Они находились на месте преступления, но не остановилиЧавена. Власти пообещали арестовать их в течение суток.

Журналисты отметили, что официальное обвинение появилось лишь спустя восемь дней поле убийства Флойда.

В новом обвинении Чавена в убийстве второй степени говорится, что он лишил Флойда жизни "без намерения повлиять на смерть какого-либо человека, совершая или пытаясь совершить уголовное преступление".

Что касается напарников полицейского, то двое из них помогали удерживать Флойда, еще один наблюдал за этим.

Отметим, 3 июня в США продолжились протесты и беспорядки, начавшиеся из-за смерти Джорджа Флойда. Протестные акции вспыхнули и в других странах, всего погибло по меньшей мере 13 человек.

Джордж Флойд

Джордж Флойд

CNN

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Автор
Дарья Дурова
Тема
Беспорядки в США из-за убийства Джорджа Флойда полицейскими
Место
США
Теги
протест убийство
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