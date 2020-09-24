Убийство Бреонны Тейлор: США накрыли новые протесты из-за решения суда

Двое полицейских были ранены во время протестов в Луисвилле в США, причиной которых стало решение суда по делу гибели от рук офицеров медсестры Бреонны Тейлор.

Так, как пишет BBC, волну возмущения жителей города вызвало то, что только одному офицеру полиции Бретту Хэнкисону предъявлено обвинение, и – не в смерти Тейлор, а в "преступной халатности". Двум другим сотрудникам, которые были причастны к этому, не были предъявлены обвинения.

Согласно законам штата Кентукки, виновным в "преступной халатности" считается тот, кто совершает действие, демонстрирующее "крайнее безразличие к ценности человеческой жизни". Это уголовное преступление, которое может повлечь за собой наказание в виде пяти лет лишения свободы по каждому пункту обвинения. Хэнкисону было предъявлено обвинение по трем пунктам.

Напомним, убийство Бреонны Тейлор произошло в марте 2019 года. Девушка скончалась после того как правоохранители во время обыска на основании ордера (они якобы искали наркотики) выстрелили 20 раз, 8 из которых – в Бреонну. Силовики открыли огонь, когда в одного из них выпустил пулю бойфренд Тейлор, посчитавший, что к ним ворвались грабители. Сама она в это время спала. Наркотики в доме американки так и не нашли.

Как сообщал OBOZREVATEL, темнокожий американец Джордж Флойд умер 25 мая в Миннеаполисе после жестоких действий полиции во время задержания. Это событие вызвало бурную реакцию жителей Америки и привело к массовым беспорядкам в более чем 20 штатах страны.

Кроме того, 21 августа в городе Лафейетт (США) полицейские застрелили темнокожего мужчину Трейфорда Пеллерина при задержании.

А в городе Кеноша штата Висконсин люди вышли на протесты из-за стрельбы полицейских в афроамериканца Джейкоба Блейка, которая произошла 24 августа.