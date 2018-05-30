Убийство Бабченко: Россия ответила на обвинения Украины

В Совете Федерации РФ отреагировали на обвинения премьер-министра Украины Владимира Гройсмана в причастности к убийству российского журналиста Аркадия Бабченко в Киеве.

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в комментарии RT назвал такие обвинения "голословными".

"Это стандартная ситуация для современной политической верхушки Украины. Если происходит резонансное преступление на её территории, сразу, без всякого предварительного расследования обвиняют в этом Россию. Это их суть на сегодняшний день. Если Украина такая развитая, демократическая, процветающая страна, то она должны обеспечивать защиту всех граждан. Обвинения в адрес России голословные. Они хорошо воспринимаются на Западе. На самом деле, с учётом общей обстановки на Украине — там бурный расцвет преступности на фоне тотальной русофобии", — заявил Цеков.

Напомним, ранее Гройсман обвинил Россию в причастности к убийству Бабченко.

"Убежден, российская тоталитарная машина не простила ему честности и принципиальности. Настоящий друг Украины, который рассказывал миру правду о российской агрессии", – написал премьер-министр по поводу гибели журналиста.

Как сообщал OBOZREVATEL, ночью 29 мая Бабченко убили в его квартире выстрелом в спину.

Юрист-криминолог Анна Маляр уверена, что работали профессионалы. По ее словам, Бабченко могли позвать выйти на улицу.