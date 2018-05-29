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Убийство Бабченко: российская топ-пропагандистка "похоронила" нардепа Парасюка

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Главный редактор телеканала Russia Today Маргарита Симоньян, комментируя убийство российского журналиста Аркадия Бабченко в Киеве, приписала к убитым в Киеве известным деятелям внефракционного народного депутата Владимира Парасюка.

"Шеремет, Парасюк, Бузина, Вороненков, Бабченко. Савченко сидит", - написала она в своей соцсети.

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Симоньян также прокомментировала оппозиционность России большинства убитых.

"Уже который раз одно и то же: Такой-то убит в Киеве. Ранее он покинул Россию, опасаясь преследований. Слушайте, ежу уже понятно, что, опасаясь преследований в России, глупее всего уезжать в Киев. Лучше уж вас попреследуют тут, чем грохнут там. Царство Небесное убитому, энивэй", - добавила она.

Стоит отметить, что Владимир Парасюк живой, а убитый киевлянин Олесь Бузина был сторонником России.

Как сообщал OBOZREVATEL, Бабченко убили вечером, 29 мая. Одной из версий, по словам нардепа от "Народного фронта" и члена коллегии МВД Антона Геращенко, будут действия российских спецслужб.

Полиция обнародовала фоторобот подозреваемого.

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Тема
Убийство Аркадия Бабченко
Персоны
Аркадий БабченкоМаргарита Симоньян
Место
Россия
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