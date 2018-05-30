Убийство Бабченко: Кремль озвучил свою позицию

Кремль осудил убийство российского журналиста Аркадия Бабченко в Киеве, но считает, что в этом виновны власти Украины.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков.

"В Кремле считают верхом цинизма и русофобским сотрясанием воздуха заявления Киева о причастности России к убийству журналиста Бабченко", - заявил он.

По его словам, Москва "решительно осуждает" это убийство и надеется "на настоящее, а не показушное расследование с целью выявления тех, кто за этим убийством стоит".

"В последнее время, к сожалению, Украина становится очень опасным местом для работы журналистов. Мы знаем, что там гибнет много людей, много журналистов. Журналистов выгоняют из страны. За журналистскую деятельность швыряют в застенки. Считаем это недопустимым и считаем, что это должно быть темой для очень жёсткой международной реакции, которая принудит украинские власти к действенным мерам по исправлению ситуации", – заявил Песков.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее военный эксперт сравнил убийство Бабченко и отравление Скрипаля.