Убийство афроамериканца в США: погибший и обвиняемый работали в одном клубе

Афроамериканец Джордж Флойд работал в одном ночном клубе вместе с бывшим полицейским Дереком Чавеном, которого обвиняют в его убийстве.

Как пишет The New York Times, это было за год до инцидента.

Издание подчеркивает, что 46-летний Флойд и 44-летний Чавен работали в одном латинском ночном клубе в Миннеаполисе и оба отвечали за соблюдение порядка.

Бывший полицейский якобы подрабатывал охранником, а погибший афроамериканец – вышибалой.

Как сообщал OBOZREVATEL, обвинения в непредумышленном убийстве Джорджа Флойда предъявлены бывшему офицеру полиции Дереку Чавену.

Затем появилось видео задержания Флойда, на котором видно, как полицейские повалили мужчину, надели наручники, а один из офицеров прижал коленом его шею.

Это спровоцировало массовые беспорядки в ряде крупных городов США, которые продолжаются уже третий день.

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