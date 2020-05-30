Убийство афроамериканца в США: погибший и обвиняемый работали в одном клубе

Афроамериканец Джордж Флойд работал в одном ночном клубе вместе с бывшим полицейским Дереком Чавеном, которого обвиняют в его убийстве.
Как пишет The New York Times, это было за год до инцидента.
Издание подчеркивает, что 46-летний Флойд и 44-летний Чавен работали в одном латинском ночном клубе в Миннеаполисе и оба отвечали за соблюдение порядка.
Бывший полицейский якобы подрабатывал охранником, а погибший афроамериканец – вышибалой.
Как сообщал OBOZREVATEL, обвинения в непредумышленном убийстве Джорджа Флойда предъявлены бывшему офицеру полиции Дереку Чавену.
Затем появилось видео задержания Флойда, на котором видно, как полицейские повалили мужчину, надели наручники, а один из офицеров прижал коленом его шею.
Это спровоцировало массовые беспорядки в ряде крупных городов США, которые продолжаются уже третий день.
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