''Убийственный самообман'': в сети показали, как Путин сорвал ''лицемерную маску''

Глава России Владимир Путин на встрече с президентом Молдовы Игорем Додоном дал мощный сигнал международному сообществу о том, что пора "отказываться от убийственного самообмана".

Об этом в Facebook заявил политолог Алексей Голобуцкий, прокомментировав заявление Путина о предстоящих парламентских выборах в Молдове. Лидер РФ заявил, что от их результатов будут напрямую зависеть отношения между государствами.

В свою очередь журналист Кремля Дмитрий Смирнов выразил восторг от слов главы России: "Что значат слова Путина Додону: если в Молдове проголосуют в конце февраля на парламентских выборах за сторонников Додона, доступ продукции будет сохранен. Если нет, придется самим есть свои перцы и пить свое вино. Вот всегда бы Россия так недвусмысленно выражала свою позицию".

Игорь Додон и Владимир Путин twitter.com/dimsmirnov175

"Кремль одну за другой снимает лицемерные маски, в которых изображал "нормальное государство — такое же, как другие". Сегодня у нас откровенный, зафиксированный на видео шантаж Молдовы. Это должно лечь на столы всех политиков Европы и мира: чтобы отказывались уже от убийственного самообмана", — отметил Голобуцкий.

Что значат слова Путина Додону: Если в Молдове проголосуют в конце февраля на парламентских выборах за сторонников Додона, доступ продукции будет сохранен. Если нет, придется самим есть свои перцы и пить свое вино.

Вот всегда бы Россия так недвусмысленно выражала свою позицию pic.twitter.com/lE2Zr5jlXE — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 30 января 2019 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне Украине назвали единственный шанс в войне с Россией, посоветовав не рассчитывать на ЕС и НАТО, которые "пытаются заморозить конфликт".

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram