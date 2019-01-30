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''Убийственный самообман'': в сети показали, как Путин сорвал ''лицемерную маску''

5.4тЧитать материал на украинском

Глава России Владимир Путин на встрече с президентом Молдовы Игорем Додоном дал мощный сигнал международному сообществу о том, что пора "отказываться от убийственного самообмана".

Об этом в Facebook заявил политолог Алексей Голобуцкий, прокомментировав заявление Путина о предстоящих парламентских выборах в Молдове. Лидер РФ заявил, что от их результатов будут напрямую зависеть отношения между государствами.

В свою очередь журналист Кремля Дмитрий Смирнов выразил восторг от слов главы России: "Что значат слова Путина Додону: если в Молдове проголосуют в конце февраля на парламентских выборах за сторонников Додона, доступ продукции будет сохранен. Если нет, придется самим есть свои перцы и пить свое вино. Вот всегда бы Россия так недвусмысленно выражала свою позицию".

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Игорь Додон и Владимир Путин

Игорь Додон и Владимир Путин

twitter.com/dimsmirnov175

"Кремль одну за другой снимает лицемерные маски, в которых изображал "нормальное государство — такое же, как другие". Сегодня у нас откровенный, зафиксированный на видео шантаж Молдовы. Это должно лечь на столы всех политиков Европы и мира: чтобы отказывались уже от убийственного самообмана", — отметил Голобуцкий.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне Украине назвали единственный шанс в войне с Россией, посоветовав не рассчитывать на ЕС и НАТО, которые "пытаются заморозить конфликт".

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Персоны
Владимир ПутинИгорь ДодонАлексей Голобуцкий
Место
Россия
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Петров Игорь
Петров Игорь
...ватникам уже нав все насрать,лишь бы с раем не обдурил.
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Вартанов Жорик
Вартанов Жорик
Слава Путину! Герою слава!
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Это примерно так же как американцы говорят, или закрывайте СП-2 или санкции)))))
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