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25 января • обновлено в 11:26
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"Уберите ее!" В США слили провокационную запись с Трампом

2.3т
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В американских СМИ опубликовали запись, на которой якобы президент Дональд Трамп говорит об увольнении експосла США в Украине Мари Йованович.

Как сообщает телеканал ABC, разговор между ним и бывшими бизнес-партнерами адвоката Трампа - Левом Парнасом и Игорем Фруманом состоялся во время ужина 30 апреля 2018 в Вашингтоне.

Новости
"Почему Трамп не уволил эту с*ку?!" Всплыли скандальные детали слежки за экс-послом Йованович

"Выбросьте ее. Уберите ее завтра. Мне безразлично. Уберите. Ок? Сделайте это", – говорит голос, который якобы принадлежит Трампу.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Интерфакс

В свою очередь Парнас и Фруман говорят президенту, что Йованович негативно о нем отзывается.

Ранее OBOZREVATEL писал, что бизнес-партнер юриста президента США Лев Парнас предоставил новые материалы, которые свидетельствуют о причастности главного республиканца в Комитете по разведке к слежке за експослом США в Украине Мари Йованович и поиске компромата на соперников Дональда Трампа.

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Автор
Карина Бондаренко
Персоны
Мари Йованович Дональд Трамп
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