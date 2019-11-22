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22 ноября • обновлено в 13:55
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У Зеленского раскрыли сроки встречи с Трампом

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Президент Украины Владимир Зеленский встретится с главой США Дональдом Трампом в Белом доме в конце этого или в начале 2020 года.

Об этом в интервью "theБабелю" рассказал внештатный советник главы государства Игорь Новиков.

"Для любого политика любого государства это важный сигнал о поддержке со стороны США. Президенту Трампу сегодня не хватает времени на прагматичную, продуктивную политику. Скандал с импичментом отнимает много времени, поэтому визит пока висит в воздухе, но я уверен, что он состоится… Мне кажется, есть два возможных варианта: конец этого года либо начало следующего, после окончания слушаний в Конгрессе", – считает он.

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При этом советник полагает, что визит Зеленского никак не повлияет на расследовании об импичменте Трампа.

"Визит не решит эту проблему. "Украинагейт" – внутренняя американская ситуация. Мы не можем, и не будем делать ничего, чтобы помочь или помешать ее решить", – добавил Новиков.

Зеленский и Трамп

Зеленский и Трамп

Как писал OBOZREVATEL:

  • в США разгорелся громкий скандал из-за "давления на Украину". Белый дом 25 сентября опубликовал расшифровку разговора, который состоялся между президентами Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским, что привело к началу процедуры импичмента у американцев.

  • Импичмент Трампа также поддержала его бывшая оппонентка на выборах в 2016 году Хиллари Клинтон, заявив, что президент "предал США".

  • Какова вероятность снятия Трампа с поста президента США и как скандал отразится на Украине – читайте в материале OBOZREVATEL.

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Читайте все новости по теме "Встреча Путина и Трампа" на OBOZREVATEL.

Автор
Тимур Григоренко
Темы
Встреча Путина и Трампа Импичмент Трампа
Персоны
Владимир Зеленский Дональд Трамп
Место
Украина
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Трамп не знает ,а какло-срань, уже сватает свою невесту.
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
А зачем трампу этот недоносок нужен,если только носом в сартир опустить, чтоб почистил.
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Федоров Федор
Федоров Федор
Монике понравилась первая встреча? Может повторить Трампу.
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