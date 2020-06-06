У здания парламента Ливана произошли стычки: полиция применила газ

В ливанской столице Бейруте 6 июня произошла антиправительственная демонстрация, которая переросла в погромы и столкновения с полицией.

Правоохранители применили слезоточивый газ и спецтехнику, а протестующие в свою очередь забросали стражей порядка камнями, пишет "Голос Америки" (чтобы посмотреть фото и видео, проскролльте новость до конца).

У здания парламента Ливана произошли масштабные стычки РИА Новости/Telegram

Изначально столкновения происходили возле здания парламента, однако полиции удалось вытеснить демонстрантов с главной площади столицы. К месту событий стянули армию, которой удалось стабилизировать ситуацию после переговоров с протестующими, отмечают РИА Новости.

У здания парламента Ливана произошли масштабные стычки РИА Новости/Telegram

Люди вышли на улицы с требованиями улучшить условия жизни, провести экономические реформы и предпринять эффективные меры для выхода из кризиса на фоне пандемии коронавируса.

У здания парламента Ливана произошли масштабные стычки Google Maps

У здания парламента Ливана произошли масштабные стычки РИА Новости/Telegram

У здания парламента Ливана произошли масштабные стычки РИА Новости/Telegram

У здания парламента Ливана произошли масштабные стычки РИА Новости/Telegram

У здания парламента Ливана произошли масштабные стычки РИА Новости/Telegram

У здания парламента Ливана произошли масштабные стычки РИА Новости/Telegram

У здания парламента Ливана произошли масштабные стычки РИА Новости/Telegram

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Как сообщал OBOZREVATEL, в октябре 2019 года в Ливане на антиправительственные протесты вышли 2 миллиона человек, что составляет третью часть населения страны.