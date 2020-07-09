У врача из Нью-Йорка обнаружены симптомы COVID-19 спустя четыре месяца после заражения

Врач из Нью-Йорка чувствует симптомы COVID-19 после 100 дней с начала болезни.

Врач из Нью-Йорка заявил, что испытывает некоторые симптомы COVID-19 более чем через 100 дней после заражения.

Как сообщает DailyMail, психиатр из Нью-Йорка Йохай Реем почувствовал заметил первые признаки болезни еще 14 марта. Через несколько дней ему поставили диагноз COVID-19, однако респираторные симптомы у него так и не появились.

В то же время он испытывал тошноту, боли в ногах и потерю аппетита – эти симптомы не пропали и после 14 дней болезни, как это бывает у большинства пациентов.

"Обычные анализы показали, что уровень печеночных ферментов в моей крови был выше, чем должен был быть, но не намного, и меня отправили домой", – рассказал Реем о результате похода к врачу.

Помимо продолжительной болезни, он чувствовал свою ответственность за то, что не может продолжать врачебную практику, а также некую отчужденность из-за того, что большинство людей выздоравливают быстрее. После он нашел онлайн-группу, где собрались люди с такой же проблемой.

Йохай Реем Weill Cornell Medicine

"У некоторых участников была высокая температура, которая не спадала, а некоторые были настолько слабы, что не могли ходить по кварталу", – передает его слова издание.

Эксперты пока не могут объяснить причину столь длительного проявления симптомов COVID-19, но предполагают, что вирус может реактивироваться в организме из-за сопутствующих болезней, таких как герпес. Еще одной версией ученые считают возможный ответ иммунной системы на инфекцию.

Как сообщал OBOZREVATEL, Легкие случаи протекания COVID-19 могут оказаться опасными и нанести вред здоровью больше, чем многие думали. Здоровые люди, считавшие, что они вылечились от COVID-19, иногда страдают от странных симптомах, включая инсульт.