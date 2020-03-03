У военного преступника Младича нашли страшную болезнь: первые подробности

У экс-командующего армии сербов Боснии и Герцеговины Ратко Младича, который виновен в геноциде и преступлениях против человечности нашли опухоль.

В настоящее время военный преступник отбывает пожизненное заключение в Гааге, передает ТАСС.

"Была проведена колоноскопия, в результате которой обнаружили опухоль. В настоящий момент нас оповестили, что это не раковая опухоль, но она может развиться в раковую, поэтому нужна операция, операция обязательна. В настоящий момент он должен быть срочно госпитализирован", – сообщил его сын Дарко Младич.

Ратко Младич

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