''У вас Венесуэлу сдуло'': Лаврова разнесли за нелепое фото

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров нарвался на критику нелепым фото с официального визита в Алжир.

Его опубликовала на своей странице в Facebook официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сопроводив странным комментарием.

"Возложение цветов к Монументу героям войны за независимость Алжира проходило на вершине горы при ветре 9-26 м/с. Думаю, Сергей Лавров устоял исключительно благодаря грузу ответственности", — написала она.

Пользователи сети тут же принялись бурно обсуждать как несуразное фото Лаврова, так и слова Захаровой о нем. Они не упустили возможность раскритиковать главу МИД страны-агрессора за пособничество в преступлениях путинского режима. Некоторые комментарии носили шутливый характер.

"Мужчина, у вас там Венесуэлу сдуло", "Дерьма в нем много, мозгу мало. Потому и центр тяжести низко", "Это по-русски! Прославлять чужих героев, а своих хоронить тысячами под обломками домов и в безымянных могилах", "Груз ответственности за свой "свечной заводик" под названием продажа виз в РФ для иностранцев плюс перебои с поставками кокса", "Скорее всего, это камень на душе или за пазухой не дает ветру сдуть Лаврова", "Нет, Мария, Лаврова не сдуло, потому что он в свои подгузники камни наложил", "Обос*ался, что ли?", "Это потому, что у печальной лошади четыре копыта", — с сарказмом пишут под постом Захаровой.

Как сообщал OBOZREVATEL, Захарова также нарвалась на шквал критики едким постом о революции в Венесуэле. Пользователи разгромили ее за лицемерие и наглую ложь о чужой стране, припомнив вмешательство России в дела Украины и оккупацию ее территорий.

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