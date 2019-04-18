"У вас бесы!" Соловьев впал в маразм из-за Украины

Топ-пропагандист Кремля Владимир Соловьев выступил с маразматичным заявлением о том, что власть в Украине захватили темные силы.

"Доказательством" своей теории он счел получение Томоса об автокефалии Православной церкви Украины. Неадекватными размышлениями на эту тему пропагандист поделился в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"У вас в стране бесы правят. Вот они носятся с Томосом! Это же все бесы! Вам надо Николая Васильевича Гоголя перечитать. Он как раз много верного о вас писал", — сказал главный пропагандист путинского режима.

Владимир Соловьев Скриншот видео

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее бывший член Партии регионов, экс-бютовец Владимир Олейник, который сбежал в Россию, также оскандалился неадекватной речью о том, что власть в Украине захватил сатана и сатанисты.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся