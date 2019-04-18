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"У вас бесы!" Соловьев впал в маразм из-за Украины

2.5тЧитать материал на украинском

Топ-пропагандист Кремля Владимир Соловьев выступил с маразматичным заявлением о том, что власть в Украине захватили темные силы.

"Доказательством" своей теории он счел получение Томоса об автокефалии Православной церкви Украины. Неадекватными размышлениями на эту тему пропагандист поделился в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"У вас в стране бесы правят. Вот они носятся с Томосом! Это же все бесы! Вам надо Николая Васильевича Гоголя перечитать. Он как раз много верного о вас писал", — сказал главный пропагандист путинского режима.

Владимир Соловьев

Владимир Соловьев

Скриншот видео

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее бывший член Партии регионов, экс-бютовец Владимир Олейник, который сбежал в Россию, также оскандалился неадекватной речью о том, что власть в Украине захватил сатана и сатанисты.

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Тема
российская пропаганда
Персона
Владимир Соловьев
Место
Россия
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Комментарии
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UaDonetsk Umka
UaDonetsk Umka
И это говорят долбо*бы, у которых в школьной программе уроки православия... М-м-да, кацапы - диагностика неизлечимый.
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М Олег
М Олег
С точки зрения святых писаний Соловьев сделал достаточно обоснованное заключение!!! Не надо здесь друг- друга хаять, обзывать и т.д. Учите библию и сами поймете, кто правит Украиной!!!
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
И делает это эффектно..эффективно
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