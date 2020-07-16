У умершей дочери Нельсона Манделы был коронавирус

У дочери Нельсона Манделы Зиндзисвы (Зиндзи), которая скончалась 13 июля на 60 году жизни в южноафриканском городе Йоханнесбург, был коронавирус.

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Как пишет Daily Mail со ссылкой на сына Зиндзи Манделы, его мать болела COVID-19, но, возможно, это не было причиной ее смерти.

Если дочь Манделы все же умерла от коронавируса, то она на сегодня – самая известная в мире жертва этой болезни.

Зиндзисва – дочь бывшего президента Южной Африки и национального героя страны Нельсона Манделы и его жены Винни Мадикизела-Манделы.

До смерти Зиндзи работала послом ЮАР в Дании. У нее остались муж и четверо детей.

Как сообщал OBOZREVATEL, Нельсон Мандела умер в декабре 2013 года.

В 2018 году умерла его вдова Винни Мандела.