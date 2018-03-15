Изменения – это норма, которая подталкивает систему к дальнейшей модификации и трансформации. Порой именно благодаря некоторым переменам происходит выстраивание нового, "свежего" вектора в развитии ситуации, будь-то вопросы личного или социального характера, экономика, политика. 13 марта изменения зацепили и администрацию США, где произошла кадровая перестановка на должности государственного секретаря. Президент Трамп отправил госсека Рекса Тиллерсона в отставку, порекомендовав на его место экс-главу ЦРУ Майка Помпео.

Важно отметить, что смена столь ключевого для политики Штатов персонажа стала, конечно же, сенсационной, но, в то же время, весьма ожидаемой с боку журналистов и политических экспертов. Дело в том, что слухи о "Рексите" (так званом "уходе Рекса", как его окрестили СМИ по аналогии с "Brexit") начали появляться еще задолго до самой отставки. Отношения между бывшим госсекретарем и президентом усугублялись по мере их развития из-за разницы во взглядах на многочисленные вопросы. В итоге, это привело к взаимной критике и даже к острым словам в адрес друг друга. Как отметил сам Дональд Трамп: "У нас [с Тиллерсоном] были разногласия. Взять хотя бы иранское соглашение: я считаю, что оно ужасное, а он думал, что оно нормальное. И я хотел или разорвать его, или сделать что-то…" Следует помнить, что Трамп – человек из бизнеса. На поле игры ему нужны лояльные компаньоны, на которых можно положиться. Тиллерсон же продемонстрировал ему обратную тенденцию, что и стало поводом для сдвига в администрации.

Новости Почему Трамп поменял госсекретаря и директора ЦРУ

С Помпео же Трамп "хорошо ладил с самого первого дня". Кроме того, позиции президента и бывшего главы ЦРУ совпадают по широкому кругу вопросов. Майк Помпео имеет многогранный опыт в вооруженных силах, конгрессе и Разведывательном управлении, что делает его подкованным в вопросах безопасности и международной политики. Такой послужной список делает его перспективным, высококвалифицированным кандидатом на место государственного секретаря Соединенных Штатов, а хорошие отношения с президентом дают "дополнительные очки". "Я уважаю его интеллект, у нас отличные взаимоотношения. Не знаю, по какой причине – химия здесь или что-то еще замешано – почему люди вообще ладят", – отзывается о Помпео Трамп.

Эта административная "рокировка" несет с собой важность и для Украины, поскольку Помпео, в отличии от Тиллерсона, имеет явную жесткую позицию по России. К примеру, он открыто признал российское вторжение: "Россия вновь начала агрессивную политику, напав на Украину и оккупировав ее". Помимо этого, Майк Помпео неоднократно представлял Российскую Федерацию как угрозу миру: "Неважно, российская она или советская, но мы по-прежнему сталкиваемся с угрозой, исходящей от русских", - подчеркивал он. Это, в первую очередь, связано с попытками "подрыва американской демократии", в том числе и через вероятное вмешательство Кремля в выборы США, на которые Помпео призывал дать "сильный ответ". Такая позиция по РФ демонстрирует аналогичность определенных взглядов Майка Помпео и Украины, указывая на то, что Украина обзавелась потенциальным авторитетным соратником.