У Трампа заявили о готовности мириться с Ираном без условий: все детали

США сообщили о готовности к переговорам с Ираном без предварительных условий для того, чтобы снизить напряженность в регионе.

Соответствующее письмо направила постпред США при ООН Келли Крафт в Совет Безопасности ООН, написало Reuters.

Постпред отметила, что США намерены "не допустить дальнейшей угрозы международному миру и стабильности или эскалации со стороны иранского режима".

У Трампа заявили о готовности мириться с Ираном

По словам Крафт, ликвидация иранского генерала Касема Сулеймани "оправдано" статьей 51 Устава ООН, которая дает стране право на самооборону. Постпред добавила, что удары США по иракскому шиитскому ополчению "аль-Хашд аш-Шааби" 29 декабря прошлого года были совершены "в ответ на серию нападений со стороны Ирана и формирований, которые его поддерживают, по американским силам ".

Новость обновляется.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!