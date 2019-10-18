У Трампа случайно проболтались о давлении на Украину

И. о. начальника аппарата Белого дома Мик Малвени проговорился, что США заморозили военную помощь в Украине до начала расследования страной дела против демократов.

Об этом он упомянул во время общения с журналистами, передает CNN. Малвени подчеркнул, что он знает о запросе США по расследованию дела по взлому сервера Демократического национального комитета 2016 года.

Он не уточнил, что в обнародованной переписке американских дипломатов говорилось о попытках заставить Украину расследовать дело сына конкурента президента США Дональда Трампа Джо Байдена.

"Поэтому мы задержали деньги", – сказал Малвени.

После он заявил, что его неправильно поняли и что о давлении на Украину речь не шла.

"Единственные причины, по которым мы заблокировали выделение денег, были обеспокоенность отсутствием поддержки со стороны других стран и беспокойство по поводу коррупции", – говорится в письменном заявлении.

"Никогда не было никакого условия относительно предоставления помощи, связанной со взломом сервера Демократической партии", – добавил он.

США и Украина Зеркало недели

Как сообщал OBOZREVATEL:

Адвокат президента США Рудольф Джулиани планировал приехать с визитом в Киев. Его целью являлось общение с Владимиром Зеленским.

Предметом разговора должно было стать расследование спецпрокурора США Роберта Мюллера о вмешательстве в американские выборы 2016 года и о предполагаемых связях сына вице-президента США Джозефа Байдена с газовой компанией, принадлежащей украинскому олигарху.

Позднее Джулиани заявил, что отменил визит в Украину из-за "врага Дональда Трампа" – народного депутата Сергея Лещенко.

В начале сентября стало известно, что в США начали "широкомасштабное расследование" возможного давления Трампа и его адвоката Джулиани на правительство Украины из-за американских выборов-2020.

Также Джулиани признался, что выдвигал официальному Киеву требование о расследовании против семьи экс-вице-президента США Джо Байдена.

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