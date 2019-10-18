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18 октября • обновлено в 07:12
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У Трампа случайно проболтались о давлении на Украину

1.2т Читать материал на украинском

И. о. начальника аппарата Белого дома Мик Малвени проговорился, что США заморозили военную помощь в Украине до начала расследования страной дела против демократов.

Об этом он упомянул во время общения с журналистами, передает CNN. Малвени подчеркнул, что он знает о запросе США по расследованию дела по взлому сервера Демократического национального комитета 2016 года.

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Он не уточнил, что в обнародованной переписке американских дипломатов говорилось о попытках заставить Украину расследовать дело сына конкурента президента США Дональда Трампа Джо Байдена.

"Поэтому мы задержали деньги", – сказал Малвени.

После он заявил, что его неправильно поняли и что о давлении на Украину речь не шла.

"Единственные причины, по которым мы заблокировали выделение денег, были обеспокоенность отсутствием поддержки со стороны других стран и беспокойство по поводу коррупции", – говорится в письменном заявлении.

"Никогда не было никакого условия относительно предоставления помощи, связанной со взломом сервера Демократической партии", – добавил он.

США и Украина

США и Украина

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Тема
Выборы в США
Персоны
Дональд Трамп Джо Байден
Место
США
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Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
Украинцы а вас сегодня в мире кто то любит...ну кроме шпрот????????????????
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