В эти выходные президент США Трамп неожиданно показал симптомы, обычно наблюдаемые у президента "более другой" страны – РФ. Как мы знаем, Путин системно и последовательно демонстрирует признаки заболевания, пока не внесенного в раздел психиатрии, но условно называемого "абсурдифилисом".

Просто вспомните свой последний поход в супермаркет, наверняка кассир вас поблагодарила за покупку. Если же вы купили что-то более дорогое, например – какую-то бытовую технику, то вокруг вас продавец будет виться как будто вы его близкий родственник. Ну а если вы покупаете новую машину, то в автосалоне вам и кофеек предложат и какие-то печенья замысловатые из той страны, откуда родом автомобиль, и будут с вами "сюсять" просто напропалую.

Если же у вас хватило денег на что-то более дорогое, то тут будет шампанское, икра и прочие вещи, а персонал будет даже кланяться перед вами, как перед султаном. Конечно же, вы понимаете, что все это – игра и вас просто "укатывают" на то, чтобы вы потратили здесь как можно больше денег и потому – принимаете правила этой игры.

Ну а кто был в турецких или даже египетских отелях, то помнят, какие чудеса делают ваши "чаевые". Уж там-то вам будут постоянно давать почувствовать себя если не магараджей, то кем-то очень важным. И это – нормально. Продавец не просто заинтересован в том, чтобы что-то вам продать прямо сейчас, но он хочет, чтобы вы почувствовали себя в центре внимания и вернулись сюда еще и еще раз. Так поступают нормальные продавцы.

Вы же не можете себе представить, что придя в кафе, вы обнаруживаете, что кофе вам плеснули на стол и предлагают слизать его дочиста? А чтобы у вас не было лишних сомнений по поводу необходимости этого мероприятия, вам еще и ствол в бок сунули. При этом, у вас еще пытаются ловко вытащить кошелек и вытряхнуть оттуда наличность.

Не правда ли, такой абсурд даже представить сложно? Но как вы отнесетесь к тому, что такие вещи могут происходить не внезапно, а именно такие услуги рекламирует какой-то продавец.

Возможно, кто-то и клюнет на такую рекламу, кто любит пожестче. Серлещ, например – в курсе. И потом, кафе "Мазох" во Львове тоже не пустует. Но все же это – исключение из правил и обычно такое не работает. Вернее – не должно работать.

Но вот Путин только так торгует своей нефтью, а особенно – газом. Более того, он прямо или скрыто воюет с одной частью своих покупателей, а другой – угрожает этим. В последнее время бывшие покупатели плюются и расходятся от Газпрома с мысленной формулой "никогда больше", что является нормальным и предсказуемым ходом событий. Ведь понятия "цивилизация" и "Путин" так ни разу и не смогли пересечься и похоже – никогда этого уже и не сделают.

С другой стороны, здесь все понятно, поскольку вариант "из грязи в князи" иначе не работает. Нам в Украине это известно по работе того, что сейчас называют "властью" и чего навыбирал нам "мудрый нарит". Путин сделал то же самое, он притащил свою питерскую подворотню во власть и теперь, не имея никаких сдерживающих механизмов, делает то, что единственно и умеет – быкует.

Казалось бы, с Путиным – все ясно. Папа – мелкий конторский стукачок, деревянные игрушки, подворотня, где он – самый мелкий и самый обиженный, ничего другого просто нечего ожидать. Зигмунд Фрейд мог бы на нем показать буквально каждый аспект своей теории. Но ведь с Трампом все обстоит иначе. Он и ростом вышел, и не пришлось намазывать горчицей что-то последнее, чтобы потом без соли доедать, но вот повадки у него оказались очень схожими.

В конце недели он опять погрузился в государственные дела, то есть – в Твиттер, где пообещал всем, кто попытается помешать его митингу в Талсе, штат Оклахома, где его штаб арендовал целый спортивный комплекс, кузькину мать и различные страсти. "Там вам – не здесь!" заявил президент и пообещал, что полиция в Талсы не будет церемониться с демонстрантами так, как полиция Нью-Йорка.

И тут – самое время вспомнить о смысле подобных мероприятий. Да, на такие митинги приходят сторонники того или иного кандидата, но предвыборная кампания заточена на то, чтобы привлечь к себе сомневающихся или даже тех, кто поддерживает твоего оппонента. Ведь как не крути, а в какие-то моменты разрыв в несколько тысяч голосов может решить все. Трампу это известно как никому другому.

И вот, накануне своей поездки в Талсу, он анонсирует побоище для всех, кто его не поддерживает. Думаю, что такого приглашения на митинг история США еще не видела. По крайней мере, за последние десятилетия – точно не видела. Странно, но Трампу казалось, что людей на митинг придет очень много, даже несмотря на его угрозу расправы над недовольными.

Такое ожидание Трампа подтверждается мероприятиями, которые развернулись в месте проведения митинга. Как водится, на самой спортивной арене оборудовали сцену, звуковую и видео аппаратуру, и конечно же трибуну, с надписью, которую Трамп позаимствовал у названия судна, принимающее ракетные ускорители "Фалкон". Выглядит она так: "Трамп, я все еще люблю тебя".

Но устроители мероприятия, да и сам Трамп, обоснованно предположили, что не каждый сможет купить билет на спортивную арену, все же – кризис и все такое. Это значит, что массы людей будут осаждать спортивную арену и не смогут в нее попасть, поскольку она будет переполненной.

Для таких людей, была поставлена еще одна трибуна, но уже на автостоянке возле спортивной арены. Предполагалось, что для этой публики, которая не смогла купить билетов, Трамп и вице-президент Пенс дадут урезанную версию того шоу, что они проведут в стенах спортивного комплекса.

Но события пошли по другому сценарию. Спортивная арена оказалась полупустой. И на трибунах, и в партере, людей оказалась настолько мало, что Трамп потом обрушился с угрозами на всех, кто помешал его избирателям добраться до митинга. Ну и понятно, что мероприятия вне стен арены пришлось отменить, поскольку на улице уже совсем никого не оказалось.

По этому поводу пресса устроила настоящее комик-шоу. Демократы – тоже не смолчали и колкие реплики покрыли Трампа с ног до головы. А вот республиканцы просто констатировали факт о том, что после процедуры иннаугурации, Трамп больше ни разу не смог собрать такое количество людей и чем дальше, тем их становится меньше.

Тем не менее, президент не прекращает своей угрожающей тональности общения и обещает найти и покарать тех, кто сорвал его митинг. Только вот начать с себя он так и не решится.