У Трампа потребовали расследования против Украины: названа причина

Госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что информация о возможных попытках Украины вмешаться в выборы президента США в 2016 году заслуживает внимания и должна быть расследована.

Такое высказывание прозвучало во время общения с журналистами, передает "Голос Америки". "Если есть информация о том, что какая-либо страна вмешивалась в американские выборы, у нас есть не просто право, но обязанность провести расследование", – сказал он.

При этом он не уточнил, как именно должно выглядеть такое расследование и о какой информации конкретно идет речь.

Майкл Помпео "Интерфакс"

Помпео напомнил, что ранее был директором ЦРУ и располагал данными о том, что "множество стран пытались вмешаться, навредить американской демократии".

Как сообщал OBOZREVATEL:

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