У Трампа потребовали расследования против Украины: названа причина

Госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что информация о возможных попытках Украины вмешаться в выборы президента США в 2016 году заслуживает внимания и должна быть расследована.
Такое высказывание прозвучало во время общения с журналистами, передает "Голос Америки". "Если есть информация о том, что какая-либо страна вмешивалась в американские выборы, у нас есть не просто право, но обязанность провести расследование", – сказал он.
При этом он не уточнил, как именно должно выглядеть такое расследование и о какой информации конкретно идет речь.
Майкл Помпео
"Интерфакс"
Помпео напомнил, что ранее был директором ЦРУ и располагал данными о том, что "множество стран пытались вмешаться, навредить американской демократии".
Как сообщал OBOZREVATEL:
В США разгорелся громкий скандал из-за "давления на Украину". Белый дом 25 сентября опубликовал расшифровку разговора, который прошел между президентами Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским и привел к началу процедуры импичмента у американцев.
В ходе беседы Трамп обсуждал вопрос расследования "дела об отмывании денег сыном Байдена", своего конкурента на выборах. На эту тему лидер США также запустил скандальное предвыборное видео, жестко разгромив демократов.
Стало известно, что сотрудник Центрального разведывательного управления США подал жалобу на телефонный разговор Трампа с главой Украины.
После этого Палата представителей Конгресса США приняла пакет основных правил в рамках процедуры импичмента Трампа.
При этом он заявил, что начатая процедура американской демократической партии является государственным переворотом.
Сам Зеленский заявил, что на него никто не давил.
В начале ноября демократы Палаты представителей США опубликовали первые стенограммы показаний в рамках импичмента. Показания за закрытыми дверями дали бывший советник госдепартамента США Майкл Маккинли и экс-посол Штатов в Украине Мари Йованович.
15 ноября Белый дом опубликовал стенограмму апрельского звонка между Трампом и Зеленским.
Также стало известно, что Трамп принял решение приостановить военную помощь для Украины на 250 миллионов долларов вечером 25 июля, то есть уже после разговора с Зеленским.
Пентагон США передаст Украине всю военную помощь, которую в американском бюджете заложил Конгресс, до конца 2019 года.
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