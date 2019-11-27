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29 ноября • обновлено в 12:17
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У Трампа потребовали расследования против Украины: названа причина

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Госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что информация о возможных попытках Украины вмешаться в выборы президента США в 2016 году заслуживает внимания и должна быть расследована.

Такое высказывание прозвучало во время общения с журналистами, передает "Голос Америки". "Если есть информация о том, что какая-либо страна вмешивалась в американские выборы, у нас есть не просто право, но обязанность провести расследование", – сказал он.

При этом он не уточнил, как именно должно выглядеть такое расследование и о какой информации конкретно идет речь.

Новости
"Мы дали украинцам оружие": Россию взбесили слова Помпео о войне на Донбассе

Майкл Помпео

Майкл Помпео

"Интерфакс"

Помпео напомнил, что ранее был директором ЦРУ и располагал данными о том, что "множество стран пытались вмешаться, навредить американской демократии".

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • В США разгорелся громкий скандал из-за "давления на Украину". Белый дом 25 сентября опубликовал расшифровку разговора, который прошел между президентами Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским и привел к началу процедуры импичмента у американцев.

  • В ходе беседы Трамп обсуждал вопрос расследования "дела об отмывании денег сыном Байдена", своего конкурента на выборах. На эту тему лидер США также запустил скандальное предвыборное видео, жестко разгромив демократов.

  • Стало известно, что сотрудник Центрального разведывательного управления США подал жалобу на телефонный разговор Трампа с главой Украины.

  • После этого Палата представителей Конгресса США приняла пакет основных правил в рамках процедуры импичмента Трампа.

  • При этом он заявил, что начатая процедура американской демократической партии является государственным переворотом.

  • Сам Зеленский заявил, что на него никто не давил.

  • В начале ноября демократы Палаты представителей США опубликовали первые стенограммы показаний в рамках импичмента. Показания за закрытыми дверями дали бывший советник госдепартамента США Майкл Маккинли и экс-посол Штатов в Украине Мари Йованович.

  • 15 ноября Белый дом опубликовал стенограмму апрельского звонка между Трампом и Зеленским.

  • Также стало известно, что Трамп принял решение приостановить военную помощь для Украины на 250 миллионов долларов вечером 25 июля, то есть уже после разговора с Зеленским.

  • Пентагон США передаст Украине всю военную помощь, которую в американском бюджете заложил Конгресс, до конца 2019 года.

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Автор
Виктория Жмайло Виктория Жмайло
Персона
Майк Помпео
Место
США
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Комментарии
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Фантомаск Разбушевальцман
Фантомаск Разбушевальцман
а штатам можно было поддерживать майдан?а если отбросить лицемерную дурь,то как такие мероприятия называются в уголовных кодексах всех стран?включая сша.
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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
трампец агент путина
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Иванов Владимир
Иванов Владимир
а украинцы вновь топят терерь за Байдена
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