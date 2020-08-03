У Трампа поставили условие России для снятия санкций

Санкции США против России будут сняты только в том случае, если она перестанет проявлять свою агрессию по отношению к другим странам и станет дружественной к Западу.

Такое условие отмены ограничений против страны-агрессора озвучил в статье для The Washington Post советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен. По его словам, нынешний лидер американцев Дональд Трамп стремится к этому впервые со времен Рональда Рейгана, но он не пожертвует интересами своей страны и ее партнеров.

"Как и Рейган, президент Трамп стремится к хорошим отношениям со всеми народами, включая Россию. Но ни одна страна, включая Россию, не должна сомневаться в приверженности президента защите Соединенных Штатов и наших союзников", – подчеркнул О’Брайен.

Советник президента США также добавил, что если информация о злонамеренной деятельности россиян в отношении американцев в Афганистане подтвердится, то Россия может быть уверена в том, что "заплатит цену, даже если эта цена никогда не станет публичной".

"Как и Рейган, президент Трамп ищет другой путь с Россией, на котором Россия воздерживается от агрессии за рубежом и становится дружественным партнером для США и Европы. В таком мире санкции против России были бы излишними, и торговля между нашими странами процветала бы. Россияне, американцы и весь мир выиграют от таких отношений", – резюмировал О’ Брайен.

Как сообщал OBOZREVATEL, американское издание The Wall Street Journal сообщило в своей статье, что Конгресс США может усилить санкции против России из-за ее агрессивной политики в отношении Украины и Сирии. Прежде всего они коснутся нефтеперерабатывающей промышленности.