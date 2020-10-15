У Трампа после коронавируса нашли побочные эффекты – New York Times

Президент США Дональд Трамп после того, как переболел коронавирусом, стал более уязвимым к нему в дальнейшем.

Журналисты New York Times пообщались с учеными. Последние утверждают, что стероидные препараты (в частности, дексаметазон), которые принимал глава государства, подавляют естественный иммунитет организма, в том числе и выработку антител.

"На второй раз он может оказаться незащищенным, особенно потому, что у него не выработались собственные антитела", – пояснил иммунолог из Йельского университета Акико Ивасаки.

Врач президента Шон Конли в своем отчете указал, что на момент заражения у Трампа не было антител. Это объясняется тем, что глава государства находился на ранней стадии заболевания и иммунитет не успел отреагировать на инфекцию.

На следующий день ему ввели 8 граммов Regeneron. Это коктейль из искусственно созданных антител людей, которые переболели коронавирусом.

Конли добавил, что спустя четыре дня у президента подтвердилось наличие антител. Однако эксперты пояснил, что они были введены извне, а не сформировались в организме.

Эксперты пояснили, что наличие синтетических антител подавляют иммунную реакцию организма. По данным компании-производителя Regeneron, уровень антител в крови снижается в два раза на 21-25 день после введения лекарства.

"Таким образом, одна доза препарата рассчитана на применение в течение одного месяца. А собирается ли Трамп принимать Regeneron ежемесячно, в Белом доме не ответили", – пишет издание.

Как сообщал OBOZREVATEL, Дональд Трамп 2 октября заявил, что он и его супруга Мелания Трамп заразились коронавирусом. В тот же день его госпитализировали.

Президента США выписали 6 октября, а уже 11 числа врач Трампа заявил, что глава государства больше не заразен и не представляет опасности для окружающих.

На первом после выздоровления выступлении перед избирателями президент исполнил танец и заявил, что чувствует себя прекрасно.