У Трампа пообещали профессиональную передачу власти Байдену

В администрации еще действующего президента США Дональда Трампа заверили, что готовы профессионально передать власть демократу Джо Байдену.

Однако только тогда, когда будет доказано, что он действительно одержал победу на выборах 2020 года. Об этом заявил советник Белого дома по вопросам национальной безопасности Роберт О'Брайен, передает Reuters.

По его словам, сам он возлагает надежды на то, что лидером президентской гонки признают нынешнего американского лидера. Однако отметил, что готов работать и с Байденом.

Чиновник выразил убеждение, что администрация обеспечит качественную передачу власти демократу.

"Если команду Байдена – Харрис будет признано победителями, а сейчас все выглядит так, у нас будет очень профессиональная передача власти от Совета национальной безопасности, в этом никаких сомнений нет", – высказался О'Брайен.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне нынешний глава США Дональд Трамп вновь заявил, что выиграл американские выборы президента. В то же время предварительный подсчет голосов показал, что победу одержал его оппонент Джо Байден.