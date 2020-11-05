У Трампа назвали условие победы на выборах

Действующий глава США, представитель Республиканской партии Дональд Трамп может выиграть на президентских выборах только в случае победы в трех штатах.

Чтобы обогнать кандидата от Демократической партии Джо Байдена, Трампу нужно победить в Аризоне, Джорджии и Пенсильвании. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кейли Макэнани, передает Fox News.

"Конечно, мы считаем, что путь (к победе – Ред.) лежит через Аризону, Пенсильванию и при сохранении Джорджии, где мы лидируем", – сказала Макэнани.

По ее словам, Трамп может также одержать победу и в Аризоне. Однако пресс-секретарь не исключила, что в Пенсильвании подсчеты могут быть нечестными.

Как сообщал OBOZREVATEL, во вторник, 3 ноября, в США прошли выборы президента. Оба политика в случае победы могут установить рекорд. Ведь Трамп имеет шансы побить рекорд Рональда Рейгана по возрасту нахождения у власти, а Байден – стать самым старшим президентом на первом сроке в истории США.