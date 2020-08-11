У Тихановской призвали Лукашенко отдать власть мирно

Штаб основной конкурентки Александра Лукашенко на выборах президента Беларуси Светланы Тихановской призвал руководство страны к мирному диалогу о передаче власти народу без насилия и потрясений.

Такое заявление опубликовано в Telegram-канале "Наша нива". В нем говорится о поддержке всех, кто протестует против фальсификаций мирным способом".

"Мы поддерживаем всех, кто протестует против фальсификаций и борется за свои права мирными способами", – сказано в сообщении.

В штабе призвали власти не применять насилие против мирных граждан.

"Мы предлагаем начать диалог о мирной передаче власти народу без насилия и потрясений", – подчеркнули у Тихановской.

Telegram "Наша нива"

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