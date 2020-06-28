Близ Тегерана произошел мощный взрыв: СМИ заявили о ЧП на секретной военной базе

Вблизи Тегерана (Иран) 26 июня произошел мощный взрыв, зарево от которого было видно в городе.

В Минобороны страны заявили, что причиной взрыва стала утечка газа из подземных хранилищ. При этом Associated Press, основываясь на данных источников и спутниковых снимках, пишет, что ЧП произошло на секретном иранском ракетном объекте в районе Ходжир (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

Пресс-секретарь министерства обороны Давуд Абди утверждает, что повреждение одной цистерны повлекло детонацию, после чего взорвались две соседние, сообщило государственное агентство IRNA.

Выжженная земля на месте взрыва видна со спутников. twitter.com/cevher0006

В результате ЧП никто не пострадал, а пожар был вскоре потушен, заверил Абди.

Место взрыва до. АР

Место взрыва после. АР

Журналисты в свою очередь рассказали о данных вашингтонского Центра стратегических и международных исследований, согласно которым взрыв мог случиться в тоннеле, где происходит сборка ракет.

В этом районе находится военная база Парчин, где, по словам источников, около 20 лет назад проводились эксперименты с элементами ядерных вооружений. АР также отметило, что реакция военных Ирана на взрыв была необычной.

Взрыв в Иране twitter.com/WNorth_syrians

Взрыв в Иране twitter.com/WNorth_syrians

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на кирпичном заводе в Ярушуве, недалеко от Вроцлава, произошел взрыв, в результате которого пострадали 10 работников.