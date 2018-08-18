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Николай Травкин
Николай Травкин
Бывший российский политик, Герой Соцтруда, строитель, пенсионэрВсе статьи автора

У россиян появится ещё один пример для патриотической гордости

8.8т

Нет, наших пенсионеров конечно распирает радость, что Управделами президента РФ будет за счёт госбюджета России реставрировать Национальный Капитолий на Кубе. Правда первоначально немного удивила сумма - 642,5 млн руб. Но позже прояснилось, что работа предстоит большой сложности - восстановление з о л о т о г о покрытия купола этого Капитолия.

Золотом покрыть - это вам не жёлтым суриком покрасить!

Во-первых, само золото - материал незнамо какой дорогой.

Во-вторых, и это главное, работа очень опасная. Всё голыми руками приходится делать, это же золото, в рукавицах его по куполу не размажешь, ювелирность нужна! Золото в процессе производства работ к рукам прилипает так, что потом не отмоешь и возникает страшная болезнь! С чем бы затем, хоть немного имеющего связь с золотом, человек дело не имел - всё к рукам липнет! Даже валюта! Вдобавок - болезнь неизлечимая, хотя и не смертельная.

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Специалистов, подхвативших эту заразу и у которых она достигла высшей стадии, не так и много. Отсюда и дороговизна работ.

Но, слава Богу, среди подрядчиков, осваивающих госбюджет с помощью Управления делами президента, они есть. Мастера заслуженные, проверенные. Сколько одних резиденций для президента и премьера по стране наставили. Да и помимо этого, сколько трубопроводов протащили, сколько мостов подняли - не счесть!

Вот и с этим куполом управятся. В грязь лицом не ударят. А у россиян появится ещё один пример для патриотической гордости.

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Автор
Николай ТравкинНиколай Травкин
Место
Россия
Объект
Россия
Источник
Источник:Facebook Николая Травкина
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Русский Солдат
Русский Солдат
У коли руки хотят прилипнуть к чужому золоту и только неимоверным усилием воли он опускает их в хохляцкое гавно.
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Русский Солдат
Русский Солдат
Shtad Bander, бандеровец?
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2
Русский Солдат
Русский Солдат
Дубровский Владимир, в своих трясущихся ручонках он может держать только своего дрябленького петушонка, да и то с трудом.
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Моня
Моня
..В этнографической экспедиции в Бережанах (Тернопольская область) очевидцы наблюдали, как пастухи 6—12 лет целыми днями онанировали, не стесняясь друг друга. Это называлось — "делать пиво". Первым опытом общения между полами было секеляние. Дети раздевались, наваливались друг на друга и терлись. Младшие мальчики и девочки терлись при всех без стеснения. Дети постарше уединялись. Взрослые стыдили за терки, но игру не запрещали. Секелялись и подростки: девушки с девушками, парни с парнями и девушки с парнями. Марк Грушевский приводит историю про терки девиц на Киевщине, рассказанную ему пожилым мужчиной. Будучи еще безусым парубком, респондент переоделся девушкой, чтобы получить место горничной. Дочери хозяина вечером секелялись и пригласили служанку присоединиться. После терки девицы удивлялись, какой у горничной мощный киль (клитор), и потом всегда просили секелять их сверху. Горничная врала, что киль вырос, пока она шла на заработки: было жарко, между ног натирало и росло. Со временем хозяин заметил, что дочери сильно поправились, посадил на табурет и устроил проверку невинности. Обнаружилось, что обе девушки беременны. Осмотрел горничную – обман раскрылся..
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1
4
2 из 4 ответов | показать все
Дубровский Владимир
Дубровский Владимир
Моня, а ты, мразина сранокозломордячая, лучше расскажи об уровне полового бескульлтурия на козломордии, в глубинке, где не стесняясь родители предлагают сыновьям, вместо того, чтобы идти в соседнюю деревню трахаться с девками, трахать свою сестру, т.е. дочку. Так, видите ли, дешевле.
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Степанкова Людмила
Степанкова Людмила
Вакула Кузнец, это точно, в своей юрте муж клал гостя спать со своей женой и это была высшая степень уважения к гостю и очень обижался, если гость не трахнет его жену, считалось это унизительным для хозяина, что гость пренебрёг его страстной и немытой женой. Но то таке, не к теме.
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Вакула Кузнец
Вакула Кузнец
Еще раз спрашиваю: где мудилы? Давайте, коменты. А мы поржем.
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