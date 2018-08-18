Нет, наших пенсионеров конечно распирает радость, что Управделами президента РФ будет за счёт госбюджета России реставрировать Национальный Капитолий на Кубе. Правда первоначально немного удивила сумма - 642,5 млн руб. Но позже прояснилось, что работа предстоит большой сложности - восстановление з о л о т о г о покрытия купола этого Капитолия.

Золотом покрыть - это вам не жёлтым суриком покрасить!

Во-первых, само золото - материал незнамо какой дорогой.

Во-вторых, и это главное, работа очень опасная. Всё голыми руками приходится делать, это же золото, в рукавицах его по куполу не размажешь, ювелирность нужна! Золото в процессе производства работ к рукам прилипает так, что потом не отмоешь и возникает страшная болезнь! С чем бы затем, хоть немного имеющего связь с золотом, человек дело не имел - всё к рукам липнет! Даже валюта! Вдобавок - болезнь неизлечимая, хотя и не смертельная.

Специалистов, подхвативших эту заразу и у которых она достигла высшей стадии, не так и много. Отсюда и дороговизна работ.

Но, слава Богу, среди подрядчиков, осваивающих госбюджет с помощью Управления делами президента, они есть. Мастера заслуженные, проверенные. Сколько одних резиденций для президента и премьера по стране наставили. Да и помимо этого, сколько трубопроводов протащили, сколько мостов подняли - не счесть!

Вот и с этим куполом управятся. В грязь лицом не ударят. А у россиян появится ещё один пример для патриотической гордости.