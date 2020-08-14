В Беларуси, как мы видим, есть или по крайней мере зарождается прямо на наших глазах настоящее гражданское общество. В отличие, как говорится, от.

Наши-то гэбэшные поводыри тоже, между прочим, любят, – видимо, чтобы казаться взрослее, – употреблять выражение "гражданское общество", явно понимая его как стройную шеренгу подданных, рассчитывающихся по утрам и вечерам на "первый-второй".

Отсюда же их патологический ужас перед Майданом, которым они беспрерывно пугают и своих, и чужих, и, главное, самих себя. Не перед реальным Майданом, который как раз и продемонстрировал готовность и возможность этого самого гражданского общества отстаивать свои права и свободы, а какого-то мифического, даже отчасти сказочного "Майдана" как инфернального царства Змея Горыныча и Соловья-разбойника.

А в Беларуси...

Вышли медики. И им, разумеется, за это заплатили горынычи с разбойниками.

Вышел хор Беларусской филармонии. Хору, конечно, тоже заплатили. А кто ж вам будет петь бесплатно. На халяву только птички поют.

Вышли рабочие, студенты, программисты, домохозяйки, водители, повара, бездомные, художники и музыканты. Им тоже заплатили.

Прямо бездонная бочка! Это сколько же надо ухлопать кровных долларов, чтобы сковырнуть одного сраного колхозника!

Какая бездумная щедрость! Какая легкомысленная расточительность! Подумать только!

Дорогие беларусы! Держитесь!