У Путина нет шансов: у подлодках России нашли серьезный изъян

Боевая эффективность подводных лодок "Варшавянка" производства России уступает конкурентам из-за отсутствия антиторпед и воздухонезависимой энергетической установки (ВНЭУ).

Об этом сообщает Lenta. Также издание отмечает, что аналоги лодки есть у Франции, Швеции, Германии, Японии, Испании и Китая.

Дизель-электрическая подводная лодка "Варшавянка" militaryarms.ru

В публикации утверждается, что антиторпеды смогут уничтожить идущую на лодку торпеду противника, "превратив безнаказанный для противника отстрел цели с безопасной дистанции в обмен залпами, который он, противник, может и не выиграть", а телескопические системы "позволяют формировать многоторпедные управляемые залпы, уклониться от которых практически невозможно".

"В условиях, когда у противника преимущество в дистанции обнаружения и более современное торпедное оружие, антиторпеды являют собой универсальный ответ на обе проблемы", – говорится в заметке издания.

Газета напоминает, что Россия продолжает производить лодки устаревшего проекта "Варшавянка" из-за "гигантских трудностей" в разработке перспективной субмарины проекта 677 "Лада", под которую до сих пор не создана воздухонезависимая энергетическая установка (ВНЭУ). Устройство позволяет неатомной субмарине плавать продолжительное время под водой без необходимости подниматься на поверхность.

Отмечается, что выпускаемые в настоящее время без ВНЭУ субмарины проекта 677 "Лада", которые изначально должны были получить такие установки, уступают подлодкам противника.

"Намного более тихим и скрытным, однокорпусным, имеющим ВНЭУ или литий-ионные батареи, позволяющие оставаться под водой в разы большее время, чем могут наши подлодки, с намного более совершенными торпедами", – отмечает издание.

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