У России также есть "самолет судного дня": что о нем известно

У России на вооружении также имеется свой "судный" самолет. Он сделан на базе Ил-86 и предназначен для управления всеми видами Вооруженных сил.

Эта информация крайне актуальная в момент, когда весь мир застыл в ожидании нового витка военных столкновений в Сирии. Как известно, накануне США подняли в воздух самолет E-4B Nightwatch, более известный, как "самолет судного дня".

"Обозреватель" собрал все, что известно о воздушном судне РФ.

Как известно, он может быть использован в "судный день" - то есть, в день начала ядерной войны.

"Суперсамолет" России создан на базе самолета Ил-86 и называется Ил-80 или Ил-86ВКП.

Ил-80 - воздушный командный пункт предназначен для управления подразделениями российской армии в ходе военных конфликтов с использованием ядерного оружия.

Разработан в КБ им. С.В.Ильюшина в 1980-е годы на базе пассажирского самолета Ил-86, отсюда и варианты в наименовании самолета - Ил-80, Ил-86ВКП и Ил-87.

Было выпущено 4 самолета этого типа - регистрационные номера СССР-86146, СССР-86147, СССР-86148 и СССР-86149.

В 2015 году он был модернизирован.

Он предназначен для работы в условиях выхода из строя наземных пунктов управления, узлов и линий связи, быстро меняющейся оперативной обстановки, а также в случае применения противником ядерного оружия.

"Его основное преимущество - это живучесть. Если известные объекты с наземными координатами противник может уничтожить, то воздушный КП уничтожить сложнее, так как он постоянно меняет место дислокации. У американцев подобные самолеты получили название "самолета Судного дня". Их задача - организация сетей связи в абсолютно неприспособленных условиях, когда наземная инфраструктура для этого отсутствует, либо полностью разрушена", - комментировал для ТАСС гендиректор НПП "Полет" (создатель - Ред.) Александр Комяков.

Отмечается, что технические характеристики комплекса позволяют осуществлять управление сухопутными войсками, военно-морским флотом, воздушно-космическими силами, а также ракетными войсками стратегического назначения.

Как ранее сообщал "Обозреватель", советники и военные представители обсуждают с президентом США Дональдом Трампом массированную ракетную атаку по нескольким целям в течение более чем одного дня в Сирии.