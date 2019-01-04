У России остался последний шанс: в НАТО сделали предупреждение Путину

Страны НАТО дали России последний шанс вернуться к выполнению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

В противном случае Запад должен будет принять более радикальные меры, сообщил Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг информационному агентству dpa.

"Важно, что у России есть последний шанс. Если она не вернется к выполнению договора, у нас будут большие проблемы, потому что ДРСМД развалится", — пояснил Столтенберг.

Он отметил, что на территории Европы нет новых американских ракет, но есть новые российские, что ставит договор под угрозу.

Йенс Столтенберг Скриншот

"Ракета SSC-8 является мобильной, трудно обнаруживаемой, способной к ядерному воздействию, сокращает время предупреждения и может достичь европейских городов. И тем самым Россия снижает порог применения ядерного оружия", — подытожил Генсек НАТО.

Как писал OBOZREVATEL: