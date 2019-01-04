МоваЯзык
Регистрация
ПолитикаЭкономика

/Новости мира

У России остался последний шанс: в НАТО сделали предупреждение Путину

4.8тЧитать материал на украинском

Страны НАТО дали России последний шанс вернуться к выполнению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

В противном случае Запад должен будет принять более радикальные меры, сообщил Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг информационному агентству dpa.

"Важно, что у России есть последний шанс. Если она не вернется к выполнению договора, у нас будут большие проблемы, потому что ДРСМД развалится", — пояснил Столтенберг.

Новости
''НАТО сохранит подход'': Столтенберг перечислил преступления России за последние годы

Он отметил, что на территории Европы нет новых американских ракет, но есть новые российские, что ставит договор под угрозу.

Йенс Столтенберг

Йенс Столтенберг

Скриншот

"Ракета SSC-8 является мобильной, трудно обнаруживаемой, способной к ядерному воздействию, сокращает время предупреждения и может достичь европейских городов. И тем самым Россия снижает порог применения ядерного оружия", — подытожил Генсек НАТО.

Как писал OBOZREVATEL:

  • в октябре президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон выйдет из ДРСМД, так как Россия продолжает производить и принимать на вооружение запрещенные крылатые ракеты.

  • В России ответили, что у США нет доказательств нарушения РФ Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

  • В декабре страны НАТО выдвинули Путину ультиматум, заявив, что у России есть 60 дней, чтобы вернуться к выполнению договора, иначе США выйдут из ДРСМД.

Персона
Йенс Столтенберг
Место
Россия
Поделиться в Facebook
15
Комментарии
4
17
Смешно
14
Интересно
1
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Мишкин Александр
Мишкин Александр
Пидороссия такая была и есть ущербная для цивилизованного мира, агрессивная и лживая как всегда...
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Воронов Евгений
Воронов Евгений
Весь мир в труху ... !!!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
CARGO 100
CARGO 100
"... в НАТО сделали предупреждение Путину." А Путин молчком, без предупреждений, заhuячил "Авангард" на 6100 км. со скоростью 30 000 км/час и никаких проблем ... Только у Столтенбергов еще одна прибавилась ...
Показать комментарий полностью
Ответить
4
4
Дейман Алон
Дейман Алон
CARGO 100, да было много дыма и огня, но никакого устрашающего эффекта эта пожарная постановка не произвела - все еще больше начали ржать с тупых мокшанутых на всю голову пидороссов!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Наши блоги