Юрий Швец считает, что Россия не будет вторгаться в Беларусь.

Бывший разведчик КГБ Юрий Швец считает, что у России не настолько боеспособная армия, чтобы вторгаться в Беларусь.

Сокурсник российского президента Владимира Путина в интервью "Гордону" заявил, что такой сценарий развития событий был бы безумием.

"Этих войск, так называемых "вот Россия войска введет", у нее нет. Российские вооруженные силы созданы бывшим торговцем мебелью Сердюковым по личному указанию Путина. И Сердюков знал, зачем это нужно сделать. Это было сделано для понтов", – отметил Швец.

Он уточнил, что вооруженные силы РФ были применимы против Грузии и Украины, поскольку у первой "не было армии", а у второй – "политического руководства, способного ею руководить".

"Нет у России армии. Нет ни живой силы, нет достаточно техники современной. Это первый вопрос. Что они сделают? Танки туда введут? Это безумие. Однажды уже вводили в Грозный. Это закончилось катастрофой. То есть нечего вводить и незачем вводить. Потому что я не вижу вопросов, которые бы решали вооруженные силы другой страны в Беларуси при полном отсутствии внешней угрозы Беларуси со стороны кого-либо, кроме самой России. Просто нет", – убежден бывший разведчик КГБ.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент России Владимир Путин заявил, что уже сформирован резерв из правоохранителей, которых он готов отправить в Беларусь в случае необходимости.

Напомним, что в Беларуси с 9 августа продолжаются акции протеста против результатов выборов президента. Их участники требуют ухода Александра Лукашенко из власти и считают, что выборы были сфальсифицированы.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!