У режима Лукашенко появилась новая угроза, – оппозиционер

Акция медиков в Беларуси против самопровозглашенного президента страны Александра Лукашенко может иметь серьезные негативные последствия для режима.

Такое мнение в эфире телеканала Obozrevatel TV высказал белорусский оппозиционер Анатолий Лебедько. "Пока сложно сказать, насколько она будет массовой, но она звучит угрожающе с учетом того, в какой ситуации с коронавирусом мы находимся. Коронавирус в свое время был началом конца Александра Лукашенко как президента страны", – подчеркнул он.

Оппозиционер сообщил о том, что медицинское сообщество Беларуси достаточно активно участвует в противодействии режиму.

"Практически каждый день мы получаем информацию, что задержан тот или иной врач. Причем, иногда задерживают уникальных врачей, что становится резонансным событием в масштабах страны", – сказал Лебедько.

Он добавил, что заявления Лукашенко о том, что якобы в стране достаточно медиков, не соответствуют действительности.

"Лукашенко заявил, что у нас врачей хватает. Но это откровенная ложь. Уже сегодня появились документы по Могилевской области, где практически в каждом районе острая нехватка врачебных кадров. Граждане утром приходят и только после обеда их принимает врач, эта ситуация во многих регионах", – рассказал Лебедько.

По его оценкам, реакция Лукашенко на акцию медиков будет "гневной и болезненной".

Напомним, медики Беларуси обнародовали открытое письмо, в котором заявили о начале акции протеста. Они массово увольняются и выходят из официальных профсоюзов. Срок акции – 30 дней.

Как писал OBOZREVATEL, 15 ноября в Беларуси прошла очередная акция протеста. В Минск были стянуты силовики, в городе был отключен мобильный интернет, закрыто метро. Было задержано более 100 протестующих.